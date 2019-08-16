Американский актёр Юэн МакГрегор ведёт переговоры со студией Disney+. Его пригласили вернуться к роли мастера-джедая Оби-Вана Кеноби в сериале по вселенной «Звёздных войн».
Артист исполнил роль наставника Энакина Скайуокера в трёх фильмах франшизы. Новый проект станет третьим титулом для платформы Disney+ после «Мандалорца» и неназванного сериала-приквела к «Изгой-один».
Более точной информации о ленте про Кеноби пока нет, передаёт
Ранее News.ru писал, что кулинарную книгу с рецептами вымышленных блюд межгалактической кухни из кинофраншизы «Звёздные войны» выпустит студия Disney. Один из персонажей — шеф-повар из замка королевы пиратов Строно Таггса — будет главным героем сборника.