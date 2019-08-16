Фото: Lucasfilm/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Кинорежиссёр Рашид Нугманов представил в день памяти лидера рок-группы «Кино» Виктора Цоя отреставрированную версию фильма «Игла». Показ картины, в которой главную роль играет музыкант, состоялся в киноцентре «Октябрь».

Можно сказать, что это премьера, потому что в этом качестве фильм ещё не смотрели в Москве, — цитирует Нугманова ТАСС. Его наставник, режиссёр Сергей Соловьёв также посетил показ. По его...