В новом фильме про Бонда заметили человека, похожего на Майкла Джексона

Известный кинокритик Егор Москвитин раскрыл идею финала нового фильма про Джеймса Бонда «Не время умирать». В беседе с NEWS.ru он оценил игру афроамериканской актрисы Лашаны Линч, которая стала новым агентом 007, рассказал про замеченного в ленте человека, похожего на Майкла Джексона, и озвучил имя лучшего, по его мнению, исполнителя роли Бонда.

Егор Москвитин назвал «Не время умирать» достойным завершением цикла «бондианы», фронтменом которой был Дэниел Крейг.

Впечатление сильное, ближе к концу фильм превращается в действительно семейную драму. Это такой способ попрощаться с Дэниелом Крейгом. Поэтому вместо того, чтобы снова бегать, прыгать, стрелять и соблазнять всех подряд, герой подводит итоги своей жизни и понимает, что самая высокая ценность — это семья, любовь. И принимает очень важное решение ради сохранения этой семьи и любви. И теперь интересно, что будет дальше, — рассказал Москвитин.

Кинокритик отметил работу Рами Малека, сыгравшего в «Бонде 25» главного злодея, и его внешнее сходство с Майклом Джексоном.

Рами Малек очень хорошо сыграл самого запоминающегося, наверное, за последнее время злодея. У него мрачный грим... Не знаю, сознательно или нет, но он очень напоминает Майкла Джексона. Обычно злодеи опереточные, нелепые, гротескные, а здесь мы видим, что героем движет просто ослепляющая жажда мести, — подчеркнул критик.

Другой достойной внимания зрителей работой Егор Москвитин назвал роль нового агента 007 в исполнении афроамериканской актрисы Лашаны Линч. Он считает, что эта героиня займёт во франшизе важное место.

Кто бы ни стал новым Бондом, а кандидатов много — это может быть и Павел Прилучный, и Том Харди, думаю, это точно будет мужчина. Но действовать он будет в дуэте с героиней, которую только что заявили — новым агентом 007. Лашана Линч — потрясающая актриса из «Капитана Марвел», которая может быть одновременно и грозной, и смешной, и собранной, и нелепой. Думаю, она будет занимать в этой франшизе важное место, — считает критик.

Его Москвитин признался, что его фаворитом в длинном списке исполнителей роли Бонда был и остаётся Дэниел Крейг, который заявил об уходе из проекта после 25-го фильма цикла о суперагенте.

Шон Коннери как эталон рыцарства, мужества и дистанции со всеми непревзойдён. Плюс его биография такова, что ты веришь: это Джеймс Бонд. Но по драматургии развития характера мне кажется, что «Казино Рояль», «Скайфолл» и теперь «Не время умирать» — это самые сложные, трагические истории про Бонда. Бонд стал шекспировским персонажем, поэтому Крейг — мой фаворит. Но и Шон Кеннери классен, — заключил Москвитин.

Ранее в Москве прошла премьера фильма «Не время умирать» с участием российских звёзд кино и шоу-бизнеса. Многие из них выразили готовность участвовать в будущих фильмах об агенте 007 и даже исполнить главные роли.