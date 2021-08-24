Интернет-пользователи восхитились фильмом «Легенда о Зелёном рыцаре»

Интернет-пользователи и профессиональные кинокритики восхитились, в основном, картиной Дэвида Лоури «Легенда о Зелёном рыцаре». Лента основана на одной из поэм о дворе короля Артура. В главной роли звезда драмы «Миллионер из трущоб» Дев Патель. Его персонажем является сэр Гавейн, отвечающий на вызов таинственного Зелёного рыцаря.

Рейтинг проекта на портале-агрегаторе рецензий Rotten Tomatoes сейчас составляет 87%, что является высоким показателем. Из 213 публикаций только 27 отрицательные. Обозреватель Джонни Олексински из New York Post в целом похвалил фильм. Эксперт подчеркнул, что сюжет может ограничиться 20 минутами, но Лоури решил не расширять его искусственно флешбэками и монологами, а сделал ставку на захватывающие дух образы. Журналиста также восхитила работа Дева Пателя.

Он может сыграть абсолютно всё. Я шокирован тем, что в Marvel до сих пор не предложили ему роль, — заявил критик.

Стефани Захарек, пишущей для Time, Патель в образе средневекового юноши также пришёлся по душе. Женщина добавила, что в фильме присутствуют отсылки к известным картинам. Лоури процитировал «Андрея Рублёва» Тарковского, «Генриха V» Кеннета Браны. В «Легенде о Зелёном рыцаре» также есть намёки на «Экскалибур» Джона Бурмена и «Лабиринт фавна» Гильермо дель Торо, уверена Захарек. Российская премьера «Легенды о Зелёном рыцаре» запланирована на 26 августа 2021-го.

Ранее стало известно, что фильм «Ёлки» вернётся на экраны после двухлетнего перерыва. В пресс-службе онлайн-кинотеатра ivi сообщили, что начались съёмки новой части новогодней франшизы. Также названа дата премьеры. «Ёлки-8» выйдут в кинотеатрах 16 декабря. Очередную часть кинофраншизы будут снимать в Перми, Тюмени, Уфе, Саранске и других российских городах.