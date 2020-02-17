https://static.news.ru/photo/3a2f6d6c-5193-11ea-ac78-fa163e074e61_660.jpg Фото: opnieuwenco/facebook.com

Сотрудники комиссионного магазина в Бельгии нашли фотоальбом неизвестной женщины, которая коллекционировала совместные портреты со звёздами Голливуда.

Незнакомка позировала с такими артистами, как Джонни Депп, Роберт Дауни-мл., Элайджа Вуд, Харрисон Форд, Дрю Бэрримор, Анджелина Джоли, Джульетт Льюис и Брюс Уиллис. Об этом в Facebook рассказали представители магазина Opnieuw & Co, находящегося в городе Мортсель.

Мы до сих пор не знаем, как к нам попал альбом, — рассказал сотрудник заведения в беседе с Bored Panda.

Отмечается, что кто-то из пользователей Сети нашёл на одном из снимков отметку с именем. Владелицей альбома оказалась Мария Снейс-Лаглер, которая была членом Голливудской ассоциации иностранной прессы (HFPA). В организацию, которая занимается вручением премии «Золотой глобус» в Лос-Анджелесе, входит около 90 журналистов из 55 стран мира.

Журналистам, благодаря сюжету на телевидении, удалось найти родственников женщины, которые рассказали, что она скончалась в 2016 году в возрасте 87 лет. Её дочь живёт в штате Калифорния, и ответа на вопрос, как фотоальбом попал в Бельгию, нет до сих пор.

Как писал NEWS.ru, российский режиссёр и сын известного актёра Александр Домогаров-мл. рассказал, как работал над фильмом «Пустите детей», вышедшем в 2017 году. Он купил права на сценарий у американского писателя Стивена Кинга всего за доллар.