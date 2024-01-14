Умер русский актер, игравший со Шварценеггером и Джеки Чаном: кто он такой

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Ушел из жизни российский актер и каскадер Александр Захаренков. В каких проектах он снимался, где пересекался с Джеки Чаном и Арнольдом Шварценеггером?

От чего умер Захаренков

О смерти артиста сообщается на портале «Кино-театр.ру». Как уточняется, Захаренков скончался в возрасте 38 лет.

Причина смерти актера не раскрывается. Известно, что он ушел из жизни 12 января. Других подробностей кончины артиста, а также информации о дате прощания и похорон не приводится.

Что известно об Александре Захаренкове

Артист родился 16 августа 1985 года. В кино он в основном выступал как каскадер, однако исполнял и эпизодические актерские роли. Захаренков участвовал в съемках таких фильмов и сериалов, как «Господа офицеры: Спасти императора», «Псевдоним Албанец», «СОБР», «Геймеры», «Балканский рубеж», «Фантом», «Марго. Огненный крест» и «Боец. Рождение легенды».

Где Захаренков пересекался с Джеки Чаном и Шварценеггером

Со звездами мирового кинематографа Захаренков работал на съемках российско-китайского приключенческого фэнтези-боевика «Тайна печати дракона». В этой картине снялись Джеки Чан, Арнольд Шварценеггер, Чарльз Дэнс, Рутгер Хауэр, Мартин Клебба и Джейсон Флеминг. Из российских звезд в ленте сыграли Павел Воля, Андрей Мерзликин, Юрий Колокольников, Александр Робак, Алексей Петрухин, Никита Тарасов и другие.

Фильм «Тайна печати дракона» представляет собой продолжение картины «Вий» 2014 года, основанной на повести писателя Николая Гоголя. Режиссером обеих лент выступил Олег Степченко.

По сюжету английский путешественник и картограф Джонатан Грин (Джейсон Флеминг) получает от русского императора Петра I заказ на изготовление карт Дальнего Востока России. Отправляясь в это путешествие, он берет с собой китаянку Чен Лань, которую поначалу считает мальчиком. Отправившись в опасное путешествие для выполнения этого задания, Грин попадает в Китай времен династии Цин, где ученому предстоит столкнуться с героями древней китайской мифологии.

В основу сюжета заложены три легенды: тайна человека в железной маске, возникновение Великого чайного пути, древнее сказание о мертвом казаке и характерниках. Также фильм основан на историческом факте про Великое посольство Петра I в Европу и связанные с этим слухи о подмене государя.

Кто из российских артистов умер в 2024 году

11 января на 89-м году жизни скончался художественный руководитель Малого театра народный артист СССР Юрий Соломин. По данным Telegram-канала Mash, причиной смерти артиста могла стать почечная недостаточность, которая развилась на фоне перенесенного ранее инсульта.

Директор Малого театра Тамара Михайлова в разговоре с NEWS.ru заявила, что Соломин очень хотел выйти на работу после выписки из больницы.

«Мы опустошены и опечалены новостью о смерти Юрия Мефодьевича, это трагедия. Причины его смерти пока неизвестны. После госпитализации его выписали из больницы, он очень рвался на работу. Вчера он лег спать и просто не проснулся. С утра нам об этом сообщили его родственники», — сказала она.

10 января музыкальный критик Сергей Буланов в своем Telegram-канале сообщил, что экс-солистка Большого театра народная артистка СССР Тамара Милашкина скончалась в возрасте 89 лет.

4 января ректор ГИТИСа Григорий Заславский в Telegram-канале написал, что на 91-м году жизни умер актер Константин Желдин, который получил известность благодаря фильму «Семнадцать мгновений весны».

Также 4 января портал «Кино-театр.ру» сообщил, что советский актер Юрий Медведев, который работал в театре на Таганке вместе с Владимиром Высоцким, скончался в возрасте 82 лет.

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