Умер режиссёр фильма «Супермен» Ричард Доннер

В США в возрасте 91 года умер режиссёр Ричард Доннер. Об этом сообщает журнал Variety.

Как пишет издание, смерть режиссёра подтвердили в его компании. Причина ухода из жизни не называется.

Доннер родился в 1930 году в Нью-Йорке. Начинал карьеру в качестве телевизионного актёра, однако вскоре переключился на режиссуру. Он снял более 70 фильмов и сериалов, в том числе серию «Смертельное оружие», «Мэверик» (1994), «Теория заговора» (1997) с Мэлом Гибсоном в главных ролях. Кроме того, он стал создателем фильма «Супермен (1978), ставшего первым в цикле кинолент о супергерое с планеты Криптон.

Также Ричард Доннер занимался продюсированием кино. В этом качестве он работал над более чем 30 фильмами, в том числе «Люди-икс» (X-Men, 2000) и «Люди Икс: Начало. Росомаха» (X-Men Origins: Wolverine, 2009).

5 июля стало известно, что от последствий коронавирусной инфекции скончался российский режиссёр и актёр, создатель оскароносной ленты «Москва слезам не верит» Владимир Меньшов.