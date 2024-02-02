Умер оператор «Духless» и «Последнего богатыря»: чем известен Павел Капинос

Фото: Евгений Одиноков/РИА Новости

Павел Капинос

Российский оператор и режиссер Павел Капинос умер в возрасте 48 лет. Что с ним случилось, от чего он умер, какие фильмы он снимал?

Что случилось с Павлом Капиносом

Режиссер Анна Меликян сообщила в своем Telegram-канале, что Капинос скончался 1 февраля в возрасте 48 лет.

«Вчера у Паши остановилось сердце. В 48 лет. Такая, конечно, хрупкая эта жизнь... И не подготовиться... И сказать нечего... Надо обязательно беречь друг друга... Никогда не знаешь где, в какой момент тебя поджидает твоя остановка сердца и в какой момент было положено начало этому пути... Хрупкое все очень... Соболезнования Пашиной семье», — написала Меликян.

Она не уточнила причину смерти мужчины. Информацию о смерти Капиноса подтвердила ТАСС актриса Дарья Досталь. Ту же информацию сообщил в своем Telegram-канале автор книги «Духless» Сергей Минаев.

У Капиноса остались жена Карина и шестеро детей.

Страдал ли Капинос от болезней

Информации о том, что причиной смерти Павла Капиноса могло стать заболевание, нет.

В апреле 2022 года «Пятый канал» сообщил, что оператора фильма «Духless-2» нашли в Боткинской больнице в Москве с алкогольным отравлением. По словам супруги, он ушел на съемки, пропал и и не выходил на связь.

Какие фильмы снял Павел Капинос

По данным ТАСС, Павел Капинос в качестве оператора снял более 20 фильмов и сериалов, в том числе «Духless-2», «Елки-5», «Беспринципные», «Кухня. Последняя битва», «Последний богатырь: Корень зла», «Последний богатырь: Посланник Тьмы» и «Хардкор» Ильи Наишуллера.

Кроме того, в качестве режиссера он работал над фильмами «Изоляция» и «Прощай, любимый!».

В феврале 2022 года Павел Капинос поставил свою подпись под открытым письмом кинооператоров России против СВО.

Что говорил Капинос о российском кино

В интервью порталу Realsource в 2015 году оператор выразил мнение, что российская школа съемки неодоценена.

«Что касается истории советского кино и операторской школы — у нас есть большие достижения, в определенном смысле недоступные миру. Многие картины лежали на полке, многие не получали зарубежный прокат и так далее. Мне кажется, что наши ребята, ведущие кинооператоры Осадчий, Козлов, Опельянц, Кричман, Лукичев, Макаров, Адельшин, Агранович и др. — очень талантливые, активные, технически образованные, быстрые, с большим опытом сложнопостановочных проектов. <...> Я думаю, на стороне наших — широта взглядов, общая серьезная база — и культурная, и кинематографическая, наши парни легки на подъем и легки и обаятельны в общении, что тоже очень важно. Русская школа сейчас немного недооценена, и у нас есть возможность преодолеть это. Сейчас появляются талантливые ребята-операторы, у которых уже нет проблем с языковым барьером», — говорил он.

По его словам, у российских операторов есть хорошие шансы, чтобы пробиться на мировой кинорынок.

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