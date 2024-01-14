Децл, Фриске, Галкин: составлен список звезд, которые не дожили до 50 лет

Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Рэпер Децл (Кирилл Толмацкий)

Многие из российских звезд кино и эстрады прожили совсем недолго, не дожив до 50 лет. Кто вошел в этот список, кто не дожил до 40, а кто — даже до 30?

Кто из российских звезд не дожил до 50 лет

Певец Юрий Шатунов, прославившийся как солист группы «Ласковый май», умер 23 июня 2022 года в возрасте 48 лет. Причиной смерти стал обширный инфаркт миокарда, сообщал портал URA.ru, врачам Домодедовской больницы не удалось его спасти.

Олег Яковлев из группы «Иванушки International» скончался летом 2017 года в возрасте 47 лет от последствий двусторонней пневмонии. Продюсер Игорь Матвеенко назвал главной причиной смерти цирроз печени на фоне злоупотребления алкоголем, писал StarHit.

Известный российский телеведущий и бодибилдер Владимир Турчинский, известный как Динамит, скоропостижно скончался 16 декабря 2009 года в возрасте 46 лет в результате остановки сердца. СМИ сообщали, что причиной могла стать медицинская процедура, проведенная с ошибкой.

Российский журналист и телеведущий Михаил Зеленский известен зрителям по самым различным передачам — «Вести», «Форд Боярд», «Прямой эфир». Он умер 11 января 2022 года, когда находился на отдыхе в Доминиканской Республике. На момент смерти от сердечного приступа ему было 46 лет.

Вокалист Пьер Нарцисс умер 21 июня 2022 года в возрасте 45 лет. Певец камерунского происхождения испытывал серьезные проблемы со здоровьем — подагра, астма, почечная недостаточность. Он скончался от остановки сердца из-за неудачной операции на почке, писал URA.RU.

Скандально известный российский радио- и телеведущий Роман Трахтенберг скоропостижно умер 20 ноября 2009 года в возрасте 41 года от сердечного приступа. Смерть наступила прямо во время эфира на радиостанции «Маяк», он скончался в машине скорой, писал «Коммерсант».

Певица Жанна Фриске умерла в 40 лет от рака головного мозга 15 июня 2015 года. После рождения сына певица больше года боролась с болезнью, проходила лечение в нескольких странах, но врачи не смогли ее спасти, писала «Газета.Ru».

Актриса Евгения Брик, жена кинорежиссера Валерия Тодоровского, известная по фильмам «Стиляги», «Ёлки» и «Географ глобус пропил», скончалась 10 февраля 2022 года. Ей было 40 лет. Она долгое время боролась с онкологическим заболеванием, но скрывала это ото всех, кроме самых близких людей, сообщали в РИА Новости.

Фото: Juliya Khanina/Russian Look/Global Look Press Жанна Фриске

Кто из российских звезд не дожил до 40 лет

Певица Юлия Началова умерла 16 марта 2019 года в 38 лет. Причиной ее смерти стала совокупность серьезных заболеваний — она страдала от подагры и сахарного диабета, в итоге организм не выдержал гангрены из-за небольшой ранки на ноге. По словам врачей, певицу могла спасти ампутация, но Началова отказалась, писала «Газеты.Ru».

Владислав Галкин, звезда российских сериалов «Дальнобойщики», «Каменская», «Мастер и Маргарита», был найден мертвым 25 февраля 2010 года в своей квартире. Он умер в возрасте 38 лет. Известно, что актер злоупотреблял алкоголем и при этом работал на износ. Он умер от остановки сердца на фоне острого панкреатита, писала газета «Ведомости».

Кирилл Толмацкий, известный как Децл, один из самых первых российских рэп-музыкантов, умер в возрасте 35 лет от острой сердечной недостаточности из-за хронического заболевания, сообщало Управление СК по Удмуртии. Это произошло 3 февраля 2019 года после концерта в Ижевске.

Женя Белоусов, известный по своим хитам «Девочка моя синеглазая», «Ночное такси» и «Девчонка-девчоночка», умер 2 июня 1997 года в возрасте 32 лет от последствий детской травмы головы. У певца произошло кровоизлияние в мозг на фоне острого панкреатита, вызванного злоупотреблением алкоголем. По версии Николая Агутина — смерть могла быть вызвана нелепой случайностью.

Актер и режиссер Сергей Бодров — младший хорошо известен по фильмам «Брат» и «Брат-2», «Сестры», «Война» и другим картинам 1990-х годов. Молодой артист погиб 20 сентября 2002 года в возрасте 30 лет вместе со своей съемочной группой при сходе лавины в Кармадонском ущелье.

Кто из российских звезд не дожил до 30 лет

Советский актер Алексей Фомкин, сыгравший Колю Герасимова в «Гостье из будущего», умер в возрасте 26 лет. После первых творческих успехов его кинокарьера закончилась, он страдал запоями, уехал из Москвы во Владимирскую область, где поселился в пустующем доме и работал мельником. 24 февраля 1996 года он погиб во время пожара, писал МК.RU.

Молодой актер Василий Лыкшин запомнился зрителям по сериалу «Громовы» и фильму «Сволочи». Он умер в ночь 18 октября 2009 года от острой сердечно-сосудистой недостаточности в возрасте 22 лет, писал StarHit.

Молодой актер Егор Клинаев, который снимался в сериалах «Физрук», «Полицейский с Рублевки» и «Улица», погиб в возрасте 18 лет. Его жизнь оборвалась в ДТП 27 сентября 2017 года — актер остановился на МКАД, чтобы помочь участникам другой аварии, но был сбит проносящимся мимо автомобилем.

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