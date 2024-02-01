Убийство бойца ММА Мутаева: что известно, кого подозревают

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Telegram-канал SHOT сообщил, что в центре Махачкалы убили бойца смешанных единоборств Магомеда Мутаева. По данным канала, убийца сделал восемь выстрелов в спортсмена. Что известно о преступлении, и кто может быть убийцей — в материале NEWS.ru.

При каких обстоятельствах погиб Мутаев

Согласно информации SHOT, инцидент произошел на улице Гапцахской, неизвестный подошел к Мутаеву со спины возле его дома и восемь раз выстрелил из пистолета. В настоящее время, по данным канала, в городе объявлен план «Перехват», убийцу ищут.

В свою очередь Telegram-канал Mash уточняет, что инцидент произошел, когда спортсмен вернулся с тренировки, в результате стрельбы одна из пуль попала Мутаеву в голову, он скончался по пути в больницу. По информации Mash, это не первое покушение на бойца, ранее в него также стреляли из пистолета, но не попали.

Магомеду Мутаеву было 20 лет, он выступал в промоушене Fight Nights. В соцсетях появилась информация о том, что убитый был подопечным покойного Абдулманапа Нурмагомедова — отца российского бойца смешанных единоборств Хабиба Нурмагомедова.

Кто может быть убийцей Мутаева

В Министерстве по физической культуре и спорту Дагестана подтвердили факт убийства Мутаева, передает ТАСС. По информации региональной полиции, личность подозреваемого уже установили, его ищут. В силовых структурах республики уточнили, что в связи с инцидентом возбудили уголовное дело. Сейчас на месте преступления действует следственная группа.

По данным Telegram-канала Mash Gor, в совершении преступления подозревается 18-летний Надырхан К., его объявили в розыск. Канал пишет, что предположительной причиной убийства Мутаева является месть. Авторы Mash Gor рассказали, что около месяца назад боец и его друзья избили подозреваемого и облили его зеленкой.

Как в Fight Nights отреагировали на убийство Мутаева

Пресс-служба AMC Fight Nights сделала в Telegram-канале публикацию, посвященную убийству 20-летнего бойца Мутаева.

«Ужасная трагедия! С глубоким сожалением сообщаем о преждевременном уходе из жизни молодого и перспективного атлета <...> Мутаева! За свои 20 лет он успел оставить яркий след в мире единоборств, его светлый образ навсегда останется в наших сердцах. Соболезнуем семье и близким!» — говорится в сообщении.

Последний бой Мутаев провел в ноябре 2023 года в российской столице. Он планировал принять участие во втором профессиональном поединке, который должен был состояться 23 февраля на турнире AMC Fight Nights 123.

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