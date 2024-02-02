Составлен список актеров, которые умерли во время съемок Панин, Шукшин и Бодров вошли в список погибших при съемках актеров

Фото: Genrietta Peryan/Global Look Press

Василий Шукшин

NEWS.ru составил список актеров, которые не смогли закончить съемки в своем последнем фильме из-за гибели. В него вошли Сергей Бодров, Андрей Панин, Владислав Галкин, Андрей Краско и Василий Шукшин.

Сергей Бодров погиб при сходе ледника Колка во время съемок драмы «Связной» в 2022 году. Звезда сериала «Бригада» Андрей Панин в 2013 году скончался у себя дома при неясных обстоятельствах, не успев закончить съемки в военной драме «Гетеры майора Соколова».

Известный по роли в сериале «Дальнобойщики» Владислав Галкин в 2010 году скончался от сердечной недостаточности, из-за чего в итоге распустили съемочную группу сериала «Котовский». Актер Андрей Краско умер в 2006 году во время съемок сериала «Ликвидация» в Одессе, а советский режиссер Василий Шукшин ушел из жизни 2 октября 1974 года во время съемок фильма «Они сражались за Родину» на теплоходе «Дунай». В обоих случаях причиной стали сердечно-сосудистые катастрофы.

Ранее был составлен список артистов, которые погибли в зоне проведения СВО. В него в том числе вошли лидер группы «Бумбокс» Андрей Хлывнюк, режиссер и балетмейстер Рязанского музыкального театра Александр Сапрунов, автор «Уральских пельменей» Игорь Истомин.