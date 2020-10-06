Умер актёр Кларк Миддлтон, игравший и «Твин Пикс» и «Убить Билла — 2»

https://static.news.ru/photo/23805672-07c7-11eb-b47b-fa163e074e61_660.jpg Кларк Миддлтон Фото: Birdie Thompson/AdMedia/Global Look Press

Американский актёр Кларк Миддлтон скончался от вируса лихорадки Западного Нила. Ему было 63 года.

Смерть артиста подтвердила его супруга Элисса. По её словам, Миддлтон умер 4 октября.

От лихорадки Западного Нила лекарства нет. Кларк был человеком с красивой душой, всю жизнь преодолевал препятствия и выступал в защиту людей с ограниченными возможностями, — цитирует жену актёра The Sun.

Кларк Миддлтон известен по ролям в фильме «Убить Билла — 2», а также по сериалам «Твин Пикс», «Чёрный список», «Грань».

Ранее, как писал NEWS.ru, врачи назвали причину смерти российского актёра Никиты Логинова, который скончался на пороге театра, в котором работал.