Британский актёр Алан Харрис, сыгравший роль Босска в оригинальной трилогии «Звёздных войн», умер на 82-м году жизни.
Артист скончался 25 января из-за рака лёгких, с которым он боролся с 2018 года.
Ранее NEWS.ru писал, что бывшая актриса Липецкого драматического театра Светлана Агеева умерла на 80-м году жизни. В 1965 году артистка исполнила эпизодические роли в фильме «Операция „Ы“ и другие приключения Шурика». С 2000 по 2011 год она играла на сцене Липецкого драмтеатра, после чего её перевёз жить в Москву сын.
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