В Сети появился тестовый отрывок сериала Star Wars: Underworld, съёмки которого проходили во второй половине 2000-х годов, но в итоге были отменены.

Как отмечает Polygon, кадры появились на канале студии, которая создавала для проекта эффекты, ещё несколько лет назад, но сейчас их решили опубликовать заново. В первой части видео показана столица Галактической...