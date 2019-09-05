Британский актёр Уилл Поултер утверждён на одну из главных ролей в сериале «Властелин колец».
По данным издания
Уилл Поултер известен зрителям по ролям в сериале Netflix «Чёрное зеркало: Брандашмыг», фильме «Солнцестояние» и других. Кроме него во «Властелине колец», производством которого занимается Amazon, может появиться австралийская актриса Маркелла Кавена.
Премьера запланирована на 2020 год.
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