https://static.news.ru/photo/1a4c5df6-cffd-11e9-bca3-fa163e074e61_660.jpg Уилл Поултер Фото: Keith Mayhew/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Британский актёр Уилл Поултер утверждён на одну из главных ролей в сериале «Властелин колец».

По данным издания Variety , кого именно он сыграет, пока неизвестно. Создатели не раскрывают детали сюжета.

Уилл Поултер известен зрителям по ролям в сериале Netflix «Чёрное зеркало: Брандашмыг», фильме «Солнцестояние» и других. Кроме него во «Властелине колец», производством которого занимается Amazon, может появиться австралийская актриса Маркелла Кавена.

Премьера запланирована на 2020 год.

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