https://static.news.ru/photo/5e71b80e-5456-11ea-b012-fa163e074e61_660.jpg Фото: Кадр из фильма «Паразиты» Фото: Barunson E&A

Американский президент Дональд Трамп эмоционально прокомментировал выбор киноакадемиков, отдавших главную золотую статуэтку кинокартине иностранного производства.

На митинге в штате Колорадо Трамп со сторонниками обсудил прошедшую 10 февраля церемонию «Оскар». Отдельно глава государства остановился на лучшем фильме года и шутке актёра Брэда Питта об импичменте, пишет Variety.

У меня здесь только 45 секунд, что на 45 секунд больше, чем сенат дал Джону Болтону на этой неделе, — сказал актёр во время награждения его за лучшую роль второго плана.

Питт имел в виду то, что помощник Трампа по вопросам нацбезопасности не был вызван в сенат, хотя мог стать ключевым свидетелем на процессе.

Комментируя высказывание актёра, Трамп иронично назвал его «умником» и добавил, что никогда не был фанатом Питта. Критики удостоился и фильм, получивший награды в четырёх номинациях, — лента «Паразиты».

Что, чёрт побери, это было? У нас достаточно проблем в торговых отношениях с Южной Кореей и они дают им «Лучший фильм года»? Он хорош? Я не знаю. Давайте вспомним «Унесённых ветром», можем мы вернуть «Унесённых ветром», пожалуйста? Столько хороших фильмов... и лучший фильм из Южной Кореи? Такое бывало раньше? — возмутился хозяин Белого дома.

Как писал NEWS.ru ранее, лидер КПРФ Геннадий Зюганов раскритиковал решение Американской академии кинематографических искусств и наук, так как фильм «Однажды в... Голливуде» американского режиссёра Квентина Тарантино не получил «Оскар». Он заявил, что удивлён вердикту экспертов.