Лидер КПРФ Геннадий Зюганов раскритиковал решение Американской академии кинематографических искусств и наук, так как фильм «Однажды... в Голливуде» американского режиссёра Квентина Тарантино не получил «Оскар». Он заявил, что удивлён вердикту экспертов.
Зюганов
Конечно, «на вкус, на цвет товарищей нет», но, полагаю, что решение жюри политически ангажировано в пользу либерального лобби, — написал политик.
В Лос-Анджелесе 9 февраля прошла 92-я церемония вручения премии «Оскар». Лучшим фильмом стал «Паразиты» Пона Джун-Хо из Южной Кореи.
Как писал NEWS.ru, режиссёр и драматург Николай Коляда раскритиковал решение Американской академии кинематографических искусств и наук за решение вручить фильму «Паразиты» награду как лучшей киноленте. По его словам, она неинтересна и в ней всё понятно с самого начала.
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