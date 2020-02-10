https://static.news.ru/photo/e1f3660e-4c19-11ea-9b78-fa163e074e61_660.jpg Геннадий Зюганов Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов раскритиковал решение Американской академии кинематографических искусств и наук, так как фильм «Однажды... в Голливуде» американского режиссёра Квентина Тарантино не получил «Оскар». Он заявил, что удивлён вердикту экспертов.

Зюганов опубликовал в Twitter фотографию, на которой он жмёт руку Тарантино на красной дорожке XXVI Московского международного кинофестиваля в присутствии российского режиссёра Никиты Михалкова в 2004 году.

Конечно, «на вкус, на цвет товарищей нет», но, полагаю, что решение жюри политически ангажировано в пользу либерального лобби, — написал политик.

В Лос-Анджелесе 9 февраля прошла 92-я церемония вручения премии «Оскар». Лучшим фильмом стал «Паразиты» Пона Джун-Хо из Южной Кореи.

Как писал NEWS.ru, режиссёр и драматург Николай Коляда раскритиковал решение Американской академии кинематографических искусств и наук за решение вручить фильму «Паразиты» награду как лучшей киноленте. По его словам, она неинтересна и в ней всё понятно с самого начала.