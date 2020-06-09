Том Круз успел добраться до Лондона до введения карантина

Американский актёр Том Круз прилетел в Лондон до введения карантинного режима.
Не случайно Том прибыл именно вечером в воскресенье, съёмочная группа не хотела, чтобы главному герою пришлось сидеть в изоляции 14 дней, — сообщил портал «Невский новости» со ссылкой на The Sun.
Голливудский актёр сумел добраться до Лондона 7 июня, а 8 июня уже вступило в силу распоряжение о введение двухнедельного карантина.
В связи с тем, что Том Круз успел прилететь до введения карантинного режима, съёмки фильма «Миссия невыполнима» будут продолжены.
Ранее NEWs.ru писал, что съёмочная группа фильма «Миссия невыполнима 7» планирует возобновить работу в сентябре и закончить к маю 2021 года. Как отметил второй режиссёр картины Томми Гормли, команда рассчитывает снять большие фрагменты в Великобритании. Он добавил, что новые меры безопасности от Британской комиссии по кинематографии отличные, группа сможет начать работу при тщательном соблюдении данных процедур.