Британский актёр и исполнитель роли Человека-паука рассказал о начале съёмок нового фильма о супергерое. По его словам, сценарий проекта «совершенно безумный».
Холланд
Что же касается моего появления в других фильмах Marvel, то я не знаю, чего они от меня хотят. В этом фильме, определённо, будет Зендея. Если насчёт отношений Питера и Эм Джей, то я не уверен, какими они будут, — сказал артист.
Сюжет картины пока что неизвестен. По слухам, главным злодеем картины будет Крэйвен-охотник.
Как писал NEWS.ru, компании Marvel Studios и Sony дали рабочее название новому фильму о Человеке-пауке. Проект пока что называется Serenity Now. Отмечается, что такое имя носит один из эпизодов комедийного сериала «Сайнфелд».
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