https://static.news.ru/photo/584b2792-651f-11ea-887d-fa163e074e61_660.jpg Фото: face to face/Global Look Press

Британский актёр и исполнитель роли Человека-паука рассказал о начале съёмок нового фильма о супергерое. По его словам, сценарий проекта «совершенно безумный».

Холланд заявил в беседе с Inquirer.net, что съёмки «Человека-паука 3» начнутся в городе Атланта штата Джорджия в июле. Команда также проведёт работу в Нью-Йорке, Лос-Анджелесе и Исландии.

Что же касается моего появления в других фильмах Marvel, то я не знаю, чего они от меня хотят. В этом фильме, определённо, будет Зендея. Если насчёт отношений Питера и Эм Джей, то я не уверен, какими они будут, — сказал артист.

Сюжет картины пока что неизвестен. По слухам, главным злодеем картины будет Крэйвен-охотник.

Как писал NEWS.ru, компании Marvel Studios и Sony дали рабочее название новому фильму о Человеке-пауке. Проект пока что называется Serenity Now. Отмечается, что такое имя носит один из эпизодов комедийного сериала «Сайнфелд».