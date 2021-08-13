Том Харди получил серьёзную травму на съёмках «Венома»

Актёр Том Харди на съёмках первого фильма «Веном» получил травму, которая потребовала проведения двух операций на колене. Спустя восемь недель после хирургического вмешательства он уже снимался в сиквеле проекта, рассказал он в интервью Esquire.

Подробности несчастного случая актёр не раскрывает , однако, судя по всему, травма была серьёзная. Несмотря на то что его организму требовалось длительное восстановление, он отправился работать над второй частью, рискуя здоровьем. Всё обошлось, и сейчас Харди относится к произошедшему с позитивом: по крайней мере, он позаботился о том, чтобы оставаться в хорошей форме.

Премьера боевика «Веном 2» в российском прокате состоится 16 сентября. Сюжет сиквела повествует о том, как журналист Эдди Брок (Харди) пытается найти общий язык с симбиотом Веномом, с которым они уже пытались «подружиться» в первой части. С его помощью он должен одолеть серийного маньяка Клетуса Кэссиди (Вуди Харрельсон).

Напомним, что первая часть «Венома» имела оглушительный успех: при заявленной стоимости кинокартины в $100 млн фильм собрал более $850 млн.

Ранее Харди раскрыл свои планы на Венома и Человека-паука.