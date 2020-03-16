https://static.news.ru/photo/76cd3a46-67ba-11ea-87a1-fa163e074e61_660.jpg Идрис Эльба Фото: Armando Gallo/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Голливудский актёр Идрис Эльба сдал тест на коронавирус. В своём Twitter он рассказал, что результат оказался положительным.

По его словам, пройти тестирование актёр решил после того, как понял, что контактировал с инфицированным человеком. После того, как Эльба узнал о положительном результате теста этого человека, он изолировал себя.

Я чувствую себя хорошо, у меня пока нет симптомов, но я был изолирован, так как узнал о возможном воздействии вируса. Оставайтесь дома, будьте прагматичными, — заявил актёр.

Он призвал свою аудиторию быть бдительной, мыть руки и соблюдать дистанцию на улицах.

This morning I tested positive for Covid 19. I feel ok, I have no symptoms so far but have been isolated since I found out about my possible exposure to the virus. Stay home people and be pragmatic. I will keep you updated on how Iâm doing No panic. pic.twitter.com/Lg7HVMZglZ — Idris Elba (@idriselba) March 16, 2020

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