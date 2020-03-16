Идрис Эльба Идрис Эльба Фото: Armando Gallo/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Голливудский актёр Идрис Эльба сдал тест на коронавирус. В своём Twitter он рассказал, что результат оказался положительным.

По его словам, пройти тестирование актёр решил после того, как понял, что контактировал с инфицированным человеком. После того, как Эльба узнал о положительном результате теста этого человека, он изолировал себя.

Я чувствую себя хорошо, у меня пока нет симптомов, но я был изолирован, так как узнал о возможном воздействии вируса. Оставайтесь дома, будьте прагматичными, — заявил актёр.

Он призвал свою аудиторию быть бдительной, мыть руки и соблюдать дистанцию на улицах.

Ранее NEWS.ru писал о том, что американский актёр и продюсер Том Хэнкс поблагодарил всех, кто заботится о нём и его жене Рите Уилсон. Супруги проходят лечение в больнице австралийского города Голд-Кост из-за заражения коронавирусом.

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