Американский кабельный канал Hallmark запустил в эфир череду рождественских фильмов, чтобы подбодрить людей, находящихся на карантине из-за пандемии коронавируса.
Марафон We Need A Little Christmas начнётся 20 марта. Телеканал покажет такие картины, как «Рождество в Риме», «Письмо перед Рождеством», «Рождественская путаница» и «Корона на Рождество»,
Как писал NEWS.ru, Netflix создал расширение, с помощью которого можно дистанционно смотреть и обсуждать фильмы и сериалы в компании друзей. Такая функция поможет людям пережить изоляцию в период пандемии коронавируса.
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