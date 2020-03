https://static.news.ru/photo/3887ac16-69ff-11ea-8f0e-fa163e6e4271_660.jpg Фото: Кадр из фильма Корона на Рождество/my-hit.org

Американский кабельный канал Hallmark запустил в эфир череду рождественских фильмов, чтобы подбодрить людей, находящихся на карантине из-за пандемии коронавируса.

Марафон We Need A Little Christmas начнётся 20 марта. Телеканал покажет такие картины, как «Рождество в Риме», «Письмо перед Рождеством», «Рождественская путаница» и «Корона на Рождество», сообщает Deadline.

Как писал NEWS.ru, Netflix создал расширение, с помощью которого можно дистанционно смотреть и обсуждать фильмы и сериалы в компании друзей. Такая функция поможет людям пережить изоляцию в период пандемии коронавируса.