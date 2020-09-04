Съёмки «Бэтмена» возобновили без Роберта Паттинсона

Команда фильма «Бэтмен» американского режиссёра Мэтта Ривза вернулась на съёмки картины без исполняющего заглавную роль Роберта Паттинсона. Его пришлось поместить на карантин после того, как у него нашли коронавирус.
Продюсеры пришли к решению не замораживать процесс, чтобы не допустить финансовых потерь, к которым приводят задержки в графике,
Один из членов съёмочной группы выразил надежду, что создатели картины попытаются закончить как можно больше сцен, в которых не требуется участие актёра. В том числе речь идёт о тех эпизодах, где в кадре появляется только его дублёр.
Артист, о болезни которого стало известно 3 сентября, сможет вернуться к работе только через две недели. Остановка производства на этот период могла бы обойтись студии примерно в £5 млн.
Как писал NEWS.ru, это не первый раз, когда съёмки фильма «Бэтмен» пришлось приостановить. В марте процесс был заморожен из-за запретов на массовые мероприятия в связи с пандемией коронавируса.
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