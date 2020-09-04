Съёмки «Бэтмена» возобновили без Роберта Паттинсона

https://static.news.ru/photo/e2aa3230-eec1-11ea-ab4c-fa163e074e61_660.jpg Роберт Паттинсон Фото: Manuel Romano/Global Look Press via ZUMA Press/Global Look Press

Команда фильма «Бэтмен» американского режиссёра Мэтта Ривза вернулась на съёмки картины без исполняющего заглавную роль Роберта Паттинсона. Его пришлось поместить на карантин после того, как у него нашли коронавирус.

Продюсеры пришли к решению не замораживать процесс, чтобы не допустить финансовых потерь, к которым приводят задержки в графике, сообщает Daily Mail. На площадке будут соблюдены все меры по профилактике вирусных заболеваний, поэтому к работе приступят только те, кто не имел прямого контакта с Паттинсоном.

Один из членов съёмочной группы выразил надежду, что создатели картины попытаются закончить как можно больше сцен, в которых не требуется участие актёра. В том числе речь идёт о тех эпизодах, где в кадре появляется только его дублёр.

Артист, о болезни которого стало известно 3 сентября, сможет вернуться к работе только через две недели. Остановка производства на этот период могла бы обойтись студии примерно в £5 млн.

Как писал NEWS.ru, это не первый раз, когда съёмки фильма «Бэтмен» пришлось приостановить. В марте процесс был заморожен из-за запретов на массовые мероприятия в связи с пандемией коронавируса.