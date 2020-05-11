Студия Marvel запустила 10-часовой стрим из Асгарда

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Американская компания Marvel Entertainment запустила 10-часовой стрим из небесного города Асгарда, откуда на Землю пришли Тор и Локи.

Трансляция состоит статичной картинки города, которая показывает мост Биврест и дерево Иггдрасиль, на котором растут золотые яблоки.

Периодически в Асгарде проплывают корабли викингов, идут дожди или снег, и происходят сражения между жителями города. Кроме того, в кадре появляются пролетающие мимо Тор и Стражи Галактики.

Как писал NEWS.ru, студия Marvel объявила о выходе нового мультсериала «Досье Фьюри». Премьера состоится 15 мая на стриминговом сервисе Disney+.