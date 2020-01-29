https://static.news.ru/photo/4f68c076-4274-11ea-82b9-fa163e074e61_660.jpg Стивен Кинг Фото: MediaPunch/face to face/Global Look Press

Американский писатель Стивен Кинг объяснил, почему награды кинопремии «Оскар» чаще всего достаются белым мужчинам.

Кинг написал колонку в The Washington Post, в которой отметил, что игнорирование некоторых талантливых кинематографистов связано с составом жюри премии.

По данным писателя, восемь лет назад коллегия на 94% состояла из белых людей, 77% из которых были мужчинами. В 2020 году жюри состоит из женщин на 32%.

Я достаточно стар, чтобы помнить те времена, когда было всего несколько афроамериканских режиссёров и чуть ли не единственной женщиной-режиссёром было Ида Лупино, которая создавала острые нуарные «фильмы категории B» в 1950-х и позже работала на телевидении. У неё никогда даже не было номинации на Оскар или Эмми, — написал автор.

Американская академия кинематографических искусств и наук прилагает усилия, чтобы исправить ситуацию с расовым и гендерным разнообразием, но делает делает это слишком медленно.

Как писал NEWS.ru, Стивен Кинг рассказал о своих впечатлениях о фильме «Доктор Сон», снятом по его книге. Он отметил, что режиссёр Майк Флэнаган создал «потрясающую историю», чутко использовав материал писателя.