Стало известно, когда в кинотеатрах РФ покажут «Барби» и «Оппенгеймера» «Барби» и «Оппенгеймер» могут появиться в российских кинотеатрах в августе

Фото: Warner Bros./Keystone Press Agency/Global Look Press

Фильмы «Барби» и «Оппенгеймер» могут появиться на экранах российских кинотеатров уже в августе, сообщает Telegram-канал «Лента дня». По его данным, пиратские копии фильмов с дубляжем на русском языке привезут из других стран. Отмечается, что афиши фильмов уже начали появляться в кинотеатрах Екатеринбурга.

Российские кинотеатры прекратили показ лицензионных голливудских фильмов после введения санкций со стороны стран Запада. Однако американские новинки поставлялись из Казахстана, что позволило зрителям не пропускать новинки. Как утверждает кинокритик Давид Шнейдеров, власти США предупредили Казахстан о возможных последствиях помощи России с поставкой кинолент, в связи с чем с прокатом «Барби» и «Оппенгеймера» возникли проблемы. Предполагается, что их привезут в Россию из Армении.

Премьера фильма «Барби» состоялась в США 9 июля. Картина стала пользоваться большой популярностью среди зрителей в странах СНГ. По мнению кинокритика Романа Григорьева, это связано не только с привлечением актеров Райана Гослинга и Марго Робби к исполнению главных ролей, но и культовым статусом игрушек «Барби». Кроме того, авторы фильма провели удачный эксперимент, работая над картиной, что привлекло интерес зрителей. Отдельное внимание критик уделил розовому цвету, преобладающему в кадре. По его мнению, этот кричащий цвет «дергал» глаз зрителей.