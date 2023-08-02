«Смесь пинап-девочки и шлюшки»: кто против Барби, запретят ли их в России Мнения депутатов о фильме и о популярных куклах компании Mattel разделились

Фото: Mark Blinch/Keystone Press Agency/Global Look Press

Член комитета Госдумы по международным делам Мария Бутина выступила с критикой нашумевшего в мировом прокате фильма «Барби» американского режиссера Греты Гервиг. Она обвинила создателей картины в пропаганде нетрадиционных ценностей и призвала убрать кукол компании Mattel из продажи в России. Кто поддержал точку зрения Бутиной, стоит ли запрещать Барби — в материале NEWS.ru.

Сколько заработал в прокате фильм «Барби»

Премьера фильма «Барби» режиссера Греты Гервиг с Марго Робби в главной роли состоялась 9 июля 2023 года в Лос-Анджелесе. В США картина была выпущена 21 июля компанией Warner Bros. Pictures. В первый понедельник проката картина принесла 26 миллионов долларов. Тем самым побив предыдущий рекорд 15-летней давности — фильм «Темный рыцарь» режиссера Кристофера Нолана (вышел в прокат в 2008-м и заработал 24,6 миллиона долларов в первый понедельник проката в США). За неделю «Барби» собрала 500 миллионов долларов.

Барбимания долетела и до России: блогеры, политики и артисты активно носят вещи розового цвета, а российские интернет-пользователи с помощью нейросетей делают из себя Барби или Кенов.

По мнению кинокритика, режиссера, члена Евразийской академии телевидения и радио Давида Шнейдерова, в успехе картины нет ничего удивительного. Поскольку образ Барби уже почти 70 лет популярен во всем мире. И «даже странно», говорит эксперт, что до сих пор не было снято «с десяток фильмов и парочки сериалов о Барби, учитывая раскрученный бренд».

Фото: Carlos Tischler/Global Look Press Райан Гослинг и Марго Робби Фото: Carlos Tischler/Global Look Press Райан Гослинг и Марго Робби Фото: Carlos Tischler/Global Look Press Райан Гослинг и Марго Робби Фото: Carlos Tischler/Global Look Press Райан Гослинг и Марго Робби Фото: Fred Duval/SOPA Images/Global Look Pres Райан Гослинг и Марго Робби Фото: Fred Duval/SOPA Images/Global Look Pres Райан Гослинг и Марго Робби Фото: Stephen Lock/Keystone Press Agency/Global Look Press Райан Гослинг и Марго Робби Фото: Stephen Lock/Keystone Press Agency/Global Look Press Райан Гослинг и Марго Робби Фото: Stephen Lock/Keystone Press Agency/Global Look Press Райан Гослинг и Марго Робби Фото: Stephen Lock/Keystone Press Agency/Global Look Press Райан Гослинг и Марго Робби Фото: Warner Bros./Keystone Press Agency/Global Look Press Кадр из фильма «Барби» Фото: Warner Bros./Keystone Press Agency/Global Look Press Кадр из фильма «Барби» Фото: Warner Bros./Keystone Press Agency/Global Look Press Кадр из фильма «Барби» Фото: Warner Bros./Keystone Press Agency/Global Look Press Кадр из фильма «Барби» Фото: Warner Bros./Keystone Press Agency/Global Look Press Кадр из фильма «Барби» Фото: Warner Bros./Keystone Press Agency/Global Look Press Кадр из фильма «Барби» Фото: Warner Bros./Keystone Press Agency/Global Look Press Кадр из фильма «Барби» Фото: Warner Bros./Keystone Press Agency/Global Look Press Кадр из фильма «Барби» Фото: Warner Bros./Keystone Press Agency/Global Look Press Кадр из фильма «Барби» Фото: Warner Bros./Keystone Press Agency/Global Look Press Кадр из фильма «Барби» Фото: Warner Bros./Keystone Press Agency/Global Look Press Кадр из фильма «Барби» Фото: Warner Bros./Keystone Press Agency/Global Look Press Кадр из фильма «Барби» Фото: Warner Bros./Keystone Press Agency/Global Look Press Кадр из фильма «Барби» Фото: Warner Bros./Keystone Press Agency/Global Look Press Кадр из фильма «Барби» Фото: Warner Bros./Keystone Press Agency/Global Look Press Кадр из фильма «Барби» Фото: Warner Bros./Keystone Press Agency/Global Look Press Кадр из фильма «Барби»

Пропагандирует ли фильм «Барби» феминизм

Действие картины происходит в Барбиленде — кукольной стране. В нем царит матриархат: женщины руководят, пишут книги, заседают в суде и так далее. Кены ничего такого не делают: они отдыхают и наслаждаются жизнью.

Во время очередной вечеринки одна из Барби заводит странный разговор о смерти. Ее подруги отправляют к местной знахарке-отшельнице, которая советует кукле отправиться в реальный мир. В этом путешествии Барби, которую сыграла Марго Робби, сопровождает один из Кенов. Ей предстоит столкнуться с миром, в котором большинство руководителей — мужчины.

Режиссер Грета Гервиг в своих интервью заявляет, что ее фильм — это библейская история о сотворении человека наоборот. Потому что в кукольной истории сначала была создана Барби, а потом уже, в дополнение к ней, Кен.

Кто хочет запретить кукол Барби в России

По мнению члена комитета Госдумы по международным делам Марии Бутиной, куклы Барби компании Mattel пропагандируют ЛГБТ, что запрещено в России.

«Что мы видим [в фильме „Барби“]: геи, трансы, женщины, которые захватили мир. Ни о каком союзе мужчины и женщины речи нет. Наша с вами задача — продвигать свои образы. Но Барби вместе с компанией Mattel надо убирать, потому что они „завозят“ в Россию тему ЛГБТ», — заявила Бутина в интервью, которое опубликовал Telegram-канал «Дума ТВ».

Парламентарий высказалась против продажи в России кукол-трансгендеров или тех, «которые пропагандируют однополые отношения». Она подчеркнула, что необходимо делать выбор в пользу отечественных производителей игрушек.

Солидарность с Марией Бутиной высказал депутат ГД Виталий Милонов. В беседе с NEWS.ru он назвал Барби ложным идеалом западной массовой культуры, который к тому же «проходит сейчас трансгендерную и антитрадиционную трансформацию».

Депутат подчеркнул, что с симпатией относится к сказочным и мультипликационным западным персонажам. Например, к Винни Пуху или Пиноккио. Они не несут никакого отрицательного смысла. Если бы Барби осталась «просто глупой куклой», говорит Милонов, ничего страшного.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Виталий Милонов

«У нас же живут, например, Ольга Бузова и прочие ей подобные. И никто не протестует против их присутствия в общественном поле. Образ куклы Барби сейчас действительно начали использовать для продвижения определенных моделей поведения. Из смеси пинап-девочки и, прошу прощения, американской шлюшки из Лас-Вегаса Барби сейчас трансформируется в какое-то чудовище с плавающим гендером», — отметил депутат.

Он напомнил, что некоторое время назад в российских магазинах начали появляться «различные новинки американской игрушечной индустрии»: куклы-трупы, куклы-трансгендеры и так далее. По словам Милонова, благодаря бдительности общественников удалось прекратить импорт таких игрушек. Он полагает, что Mattel может выпустить любую Барби.

«Барби-трансгендер, Барби-украинка, Барби-веганка с вейпом, что угодно. Это способ доставки идеологии. Через символ куклы можно вворачивать в голову подростка любые смыслы», — считает парламентарий.

Милонов поддержал Бутину в том, что некоторых Барби придется убирать из продажи в России. «А раскручивать нужно действительно отечественных народных персонажей. Например, популярный мультфильм „Маша и Медведь“», — добавил Милонов.

Кто выступил против запрета кукол Барби в России

Кинокритик Давид Шнейдеров считает, что Мария Бутина «пытается выполнить модную команду „фас“», поэтому настаивает на запрете Барби в России. По его словам, ни одна другая игрушка в мире не пользуется такой популярностью, как куклы Mattel.

«В Барби играет весь мир на протяжении нескольких десятилетий. Ни одна советская игровая промышленность не создала ничего подобного», — отметил Шнейдеров.

Фильм «Барби» он назвал «чистым, светлым кино для девочек предпубертатного периода». «Пусть девочки на примере Барби учатся быть самостоятельными и упорными, что в этом плохого? Феминизм нельзя понимать оголтело. Женщины борются за свои права — это не так плохо. Потому что действительно существует сегрегация по гендерному признаку. Это факт, это есть во всем мире», — подчеркнул критик.

Председатель комитета ГД по вопросам семьи, женщин и детей депутат Нина Останина назвала в беседе с NEWS.ru идею о запрете Барби глупой. Она напомнила, что уже как минимум два поколения в России играли с этими куклами.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Нина Останина

«Изъять ее из памяти наших детей и внуков невозможно, кто бы что ни захотел. Вопрос в другом — что предпринять для того, чтобы наша традиционная культура сегодня заняла свое достойное место в сердцах детей и подростков?» — подчеркнула Останина.

Она считает, что нужно сначала предложить альтернативные варианты на замену Барби. «Но в этой части я пока не услышала ничего нового. Ни от „бойчихи“ с Барби (Марии Бутиной. — NEWS.ru), ни от остальных поддержавших ее», — отметила депутат.

По мнению Нины Останиной, некоторые люди «пытаются выстроить собственный пиар на тех вещах, в которых они мало что понимают».

Заслуженная артистка РСФСР и первый заместитель председателя комитета по культуре ГД Елена Драпеко напомнила в интервью NEWS.ru, что в Министерстве культуры есть профильный департамент кинематографии. Они выдают прокатное удостоверение иностранным фильмам, которые могли бы быть показаны в России. И если западные компании вдруг решили бы показать «Барби» в России, то последнее слово «было бы за упомянутым департаментом». Но сейчас это и так невозможно из-за санкций.

Драпеко также выразила свое несогласие с предложением убрать кукол Барби из продажи. «Моя дочка играла, и внучка играет этими Барби. Никакого вреда я от них не вижу», — подытожила депутат.

Покажут ли фильм «Барби» в России

Профессионалы в области кино в беседе с NEWS.ru затруднились дать оценку фильму «Барби» — как с художественной точки зрения, так и с нравственной. Поскольку в России картина не вышла в официальный прокат по причине санкций, ее никто не видел.

По словам Давида Шнейдерова, ранее в Россию шли «ворованные копии из Казахстана», но об этом стало известно США. «И, видимо, доходчиво дали понять казахам, что при повторном инциденте тех ждут неприятности. Так что канал поставки американских новинок через Казахстан закрыт. Теперь нужно ждать, когда фильм выйдет на цифровых носителях. После чего его украдут и покажут у нас — с плохим звуком и плохой картинкой», — отметил Шнейдеров в беседе с NEWS.ru.

Президент российской кинопрокатной компании «КароПрокат» и член Ассоциации владельцев кинотеатров Алексей Рязанцев предположил, что в российском прокате «Барби» не удалось бы обогнать «Чебурашку», который собрал почти семь миллиардов рублей.

«При прежнем отношении со студиями (до введения санкций против России) „Барби“ собрал бы у нас, я думаю, свои 800 миллионов — миллиард, не больше. Потому что у нас нет такого поклонения и обожествления этой куклы», — считает эксперт.

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