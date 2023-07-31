«Гением не вырастет»: нарколог о влиянии вейпов на интеллект подростков Нарколог Холдин предупредил о негативном влиянии вейпов на умственные способности детей

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Курение электронных сигарет особенно негативно отражается на организме подростков, рассказал в беседе с NEWS.ru главный внештатный специалист Минздрава Московской области психиатр-нарколог Виталий Холдин. По его словам, вейпы наносят удар легким, сердцу и другим органам, а также приводят к снижению умственных способностей.

У подрастающего поколения от такого вида курения заметно снижается память, концентрация внимания, мышление и воображение. Поэтому если ребенок хочет выбрать креативную профессию в будущем, связываться с вейпами и электронными сигаретами ни в коем случае не стоит. Из-за таких привычек он гением точно не вырастет, — сказал эксперт.

Он добавил, что необходимо рассказывать детям о плюсах ведения здорового образа жизни и негативных последствиях, которые могут возникнуть из-за вредных привычек.

Ранее в Саратовской области 15-летний подросток умер, отравившись при курении вейпа. Врачи боролись за его жизнь 18 дней, в течение которых им дважды удавалось запускать остановившееся сердце подростка. Поскольку у мальчика были поражены легкие и сердце, его пришлось ввести в искусственную кому.