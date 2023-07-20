В Госдуме предложили снизить возраст уголовной ответственности до 12 лет Депутат Останина предложила снизить возраст уголовной ответственности до 12 лет

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Возраст привлечения к уголовной ответственности нужно снизить до 12 лет, считает председатель комитета Государственной думы по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина. Об этом она рассказала NEWS.ru, комментируя произошедшее в Москве убийство 11-летнего школьника, совершенное дргуим ребенком возрастом 13 лет. По словам Останиной, Госдума начала на этот счет консультации с МВД.

МВД не предоставило нам статистику о совершаемых детьми преступлениях. Есть общее число преступлений против детей, но ведь некоторые из этих преступлений совершают сами дети. И я поставила вопрос о снижении планки. Мы направили письма в МВД, пока ответа я не получила, — сказала она.

Депутат отметила, что в родительском сообществе вопрос об этом остается насущным. Она также отметила, что «страх перед наказанием» остается на данный момент единственной «хорошей силой» против детской преступности.

Возрастная планка все ниже и ниже. Все снижается. Дети взрослеют раньше. Они совершают преступления до того, как успевают осознать самих себя. Мы не можем все это оставить: школа не справляется, родители не справляются. страх перед наказанием это хорошая сила. другого я пока не вижу, — добавила она.

19 июля в колодце в парковой зоне возле Каширского шоссе обнаружили тело 11-летнего ребенка. На нем оказалось не менее 12 ножевых ранений. Родители убитого ребенка заявили в полицию о его исчезновении на следующий день после того, как он ушел на прогулку и не вернулся. Позже в убийстве своего приятеля сознался 13-летний мальчик из Москвы. На данный момент уголовная ответственность по российским законам наступает с 14-ти лет.