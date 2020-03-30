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Компания WarnerMedia планирует выделить $100 млн, чтобы помочь участникам съёмочных групп, которые лишились работы из-за приостановки съёмок проектов.

Издание Variety опубликовало письмо, разосланное внутри корпорации главой Джоном Стэнки. Отмечается, что число рабочих по всей индустрии только в США может достигать сотен тысяч. Согласно данным профсоюзу IATSE, представляющему актёров и участников съёмочных команд, ещё в середине марта их насчитывалось около 120 тысяч.

Помощь получат работники со всех замороженных проектов студий, включая сотрудников Warner Bros. Pictures, Warner Bros. Television и HBO.

Стэнки подчеркнул, что пандемия сильно скажется и на маркетинге, и теперь WarnerMedia рассматривает новые подходы к тому, как продвигать свои продукты.

Как писал NEWS.ru, Netflix планирует вложить $100 млн на поддержку индустрии кино и телевидения. Деньги будут направлены работникам, которые лишились работы из-за ограничений, введённых в связи с пандемией коронавируса.