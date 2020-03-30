Компания WarnerMedia планирует выделить $100 млн, чтобы помочь участникам съёмочных групп, которые лишились работы из-за приостановки съёмок проектов.
Издание Variety
Помощь получат работники со всех замороженных проектов студий, включая сотрудников Warner Bros. Pictures, Warner Bros. Television и HBO.
Стэнки подчеркнул, что пандемия сильно скажется и на маркетинге, и теперь WarnerMedia рассматривает новые подходы к тому, как продвигать свои продукты.
Как писал NEWS.ru, Netflix планирует вложить $100 млн на поддержку индустрии кино и телевидения. Деньги будут направлены работникам, которые лишились работы из-за ограничений, введённых в связи с пандемией коронавируса.
Добавьте наши новости в избранные источники