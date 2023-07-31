Психотерапевт рассказала об опасностях «синдрома Барби» для детской психики Психотерапевт Илларионова рассказала о снижении самооценки у детей под влиянием Барби

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Многолетнее навязанное восприятие куклы Барби как эталона женской красоты вылилось в так называемый синдром Барби, который можно охарактеризовать целым рядом психологических эффектов, рассказала в беседе с LIFE.ru психотерапевт Александра Илларионова. По ее словам, в первую очередь к ним относятся отсутствие у детей стремления к индивидуальности и низкая самооценка.

Специалист подчеркнула, что массово одобряемый эталон красоты убивает стремление к индивидуальности, когда девушки хотят быть похожими не на себя, а соответствовать эталону, ради чего стремятся менять что-то в своей внешности.

Также, согласно данным исследований, девочки, игравшие с Барби, чаще заявляли о желании похудеть и старались есть меньше, чем их ровесницы, игравшие с другими куклами. По словам психотерапевта, это свидетельствует о формировании у детей и подростков измененного восприятия своего внешнего вида, неудовлетворенности собой и заниженной самооценки под влиянием образа Барби.

Кроме того, Барби способствует излишней сексуализации детей, предупредила эксперт. Эта игрушка является образом взрослой женщины, имеющей партнера, а ее наряды часто вызывающи и излишне сексуальны для восприятия девочек младшего и подросткового возраста. Это обстоятельство может способствовать развитию у них стремления раньше положенного времени выглядеть и вести себя, как взрослые женщины.

Еще одним отрицательным аспектом «синдрома Барби» Илларионова назвала возведение красоты и гламурности в ранг главных женских качеств в ущерб другим граням личности.

Ранее член комитета Госдумы по международным делам Мария Бутина призвала убрать кукол Барби с российского рынка. По ее словам, эти игрушки «завозят» в Россию тему ЛГБТ.