Кинокритик объяснил феноменальный успех фильма «Чебурашка» Кинокритик Григорьев объяснил успех «Чебурашки» благоприятными условиями проката

Фото: «Централ Партнершип»

Мультфильм «Чебурашка»

Кинокритик Роман Григорьев объяснил в разговоре с NEWS.ru феноменальный успех мультфильма «Чебурашка» благоприятными прокатными условиями, отсутствием реальной альтернативы и демонстрацией потенциала отечественных кинокартин. По его словам, спрос на кино также не уменьшился, а сам фильм получился достаточно неплохим.

В праздники у людей с детьми просто не было шанса его не посмотреть. Ведь помимо мощной рекламной кампании, под кино выделили еще и огромное количество экранов. И все это практически при полном отсутствии конкуренции. И зритель в конечном итоге, как говорится, сам «поплыл в сети», — подчеркнул критик.

На экраны российских кинотеатров фильм вышел 1 января и в день премьеры собрал 226,4 млн рублей. За первый уик-энд сборы составили более 1,3 млрд рублей, за второй — свыше 1,5 млрд. По итогам 10 дней проката мультфильм обогнал по сборам картину «Холоп» Клима Шипенко и стал самым кассовым российским фильмом в истории отечественного проката, заработав более 3 млрд рублей.

Семейная комедия рассказывает о новых приключениях Чебурашки в небольшом приморском городе, куда он попадает из некой «апельсиновой страны». Главные роли исполнили Сергей Гармаш, Елена Яковлева, Полина Максимова, Федор Добронравов, Сергей Лавыгин и другие. Главного героя озвучила актриса Ольга Кузьмина.