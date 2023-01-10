«Чебурашка» стал самым кассовым российским фильмом в истории проката

Фото: «Централ Партнершип»

Семейная комедия «Чебурашка» режиссера Дмитрия Дьяченко обогнала по сборам картину «Холоп» Клима Шипенко и стала самым кассовым российским фильмом в истории отечественного проката, сообщает ТАСС со ссылкой на данные Единой федеральной автоматизированной информационной системы сведений о показах фильмов в кинозалах (ЕАИС). С момента начала проката в России 1 января 2023 года фильм заработал более 3 млрд рублей.

Общие сборы «Холопа», согласно информации на сайте ЕАИС, составили 3 млрд 082 млн 031 тысячи 790 рублей. «Чебурашке» удалось обогнать «Холопа» на десятый день проката.

Мы очень рады, что «Чебурашка» и все фильмы новогоднего проката позволили кинотеатрам заработать, а зрителю поверить в репертуар и получить удовольствие от похода в кинозалы, — сказал генеральный продюсер фильма Эдуард Илоян.

На экраны российских кинотеатров фильм вышел 1 января и в день премьеры собрал 226,4 млн рублей. За первый уик-энд сборы составили более 1,3 млрд рублей, за второй — свыше 1,5 млрд.

Семейная комедия рассказывает о новых приключениях Чебурашки в небольшом приморском городе, куда он попадает из некой «апельсиновой страны». Главные роли исполнили Сергей Гармаш, Елена Яковлева, Полина Максимова, Федор Добронравов, Сергей Лавыгин и другие. Главного героя озвучила актриса Ольга Кузьмина.