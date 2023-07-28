Марго Робби «порвала» всех мужчин из каста «Барби» в необычном соревновании Марго Робби простояла в планке на минуту дольше Гослинга на съемках «Барби»

Актриса Марго Робби по результатам стояния в планке побила рекорд остальных членов каста фильма «Барби», не считая тренера. Звезда смогла удержаться в одном положении 4 минуты 10 секунд в то время, как другие коллеги по цеху, в том числе Райан Гослинг, исполнивший роль Кена, — меньше 4 минут.

На опубликованном в Сети снимке Робби улыбается и показывает язык. Рядом с ней — ее личный тренер Дэвид Хиггинс, которому она проиграла в состязании. судя по находящейся на их спинами доске, третью строчку занял продюсер «Барби» Дэвид Хейман, простоявший в планке 4 минуты и одну секунду. Четвертое место принадлежит Гослингу — он выстоял 3 минуты и 2 секунды.

В комментариях к фото пользователи не удивились физической форме актрисы. Некоторые предположили, что Робби управляла бы студией пилатеса, как военно-морским флотом.