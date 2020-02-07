https://static.news.ru/photo/75f9568e-49a8-11ea-8522-fa163e074e61_660.jpg Кадр из сериала «Безумный Макс: Дорога ярости» Фото: warnerbros.com

Австралийский режиссёр Джордж Миллер может начать съёмки пятой части фильма «Безумный Макс» осенью 2020 года. Однако пока что сообщение является слухом.

По информации источника, которую передаёт Geeks WolrdWide, кинематографист разрешил юридические вопросы, связанные с проектом, и в ближайшем будущем приступит к работе.

Отмечается, что картина уже получила неофициальное название «Безумный Макс: Пустошь». В настоящее время неизвестно, вернётся ли британский актёр Том Харди к заглавной роли.

О том, что Джордж Миллер приступил к работе над новой частью «Безумного Макса», он рассказал в декабре 2019 года, писал NEWS.ru. Сейчас режиссёр занят съёмками другой картины.