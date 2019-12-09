https://static.news.ru/photo/57842fae-1a81-11ea-8d34-fa163e074e61_660.jpg Фото: Katrina Kochneva/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Австралийский режиссёр Джордж Миллер рассказал о работе над продолжением фильма «Безумный Макс».

Миллер не рассказал, когда именно начнутся съёмки фильма, однако отметил, что в настоящее время идёт подготовка к работе над проектом, несмотря на то что он сейчас снимает другую картину, сообщает Deadline .

Я ещё не закончил с историей о Безумном Максе, и я думаю, что если я перейду в режим многозадачности, ещё один «Безумный Макс» обязательно появится, — сказал кинематографист.

Артист напомнил, что работал над «Дорогой ярости» параллельно с мультфильмом «Делай ноги 2» и был рад трудиться в таком режиме.

Как писал NEWS.ru, Джордж Миллер положительно отозвался о разработчике Хидео Кодзиме и его игре Death Stranding. Он похвалил геймдизайнера за его творческую смелость, направленную на расширение границ.