Компания Warner Bros. объявила полный состав актёров, которые исполнят основные роли в новом фильме «Бэтмен» режиссёра Мэтта Ривза.
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В остальном список выглядит следующим образом: Роберт Паттисон играет заглавного героя, Зои Кравиц — Женщину-кошку, Пол Дано — Загадочника, Джеффри Райт — комиссара полиции Джеймса Гордона, Джон Туртурро — главарь мафии Кармайн Фальконе, Энди Серкис — Альфреда, Колин Фаррелл — Пингвина и Джейми Лоусон — Беллу Реал.
Как писал NEWS.ru, режиссёр Мэтт Ривз, работающий над новым фильмом о Бэтмене, 28 января сообщил о начале съёмок картины.
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