https://static.news.ru/photo/2b075dae-428e-11ea-a573-fa163e074e61_660.jpg Фото: DC Entertainment/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Компания Warner Bros. объявила полный состав актёров, которые исполнят основные роли в новом фильме «Бэтмен» режиссёра Мэтта Ривза.

В опубликованном студией пресс-релизе объявлена роль актёра Питера Сарсгаарда, которая до этого держалась в тайне. Он сыграет окружного прокурора Гила Колсона, персонажа, которого раньше не было во вселенной «Бэтмен».

В остальном список выглядит следующим образом: Роберт Паттисон играет заглавного героя, Зои Кравиц — Женщину-кошку, Пол Дано — Загадочника, Джеффри Райт — комиссара полиции Джеймса Гордона, Джон Туртурро — главарь мафии Кармайн Фальконе, Энди Серкис — Альфреда, Колин Фаррелл — Пингвина и Джейми Лоусон — Беллу Реал.

Как писал NEWS.ru, режиссёр Мэтт Ривз, работающий над новым фильмом о Бэтмене, 28 января сообщил о начале съёмок картины.