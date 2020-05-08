Спайк Ли снял короткометражный фильм о Нью-Йорке во время пандемии

https://static.news.ru/photo/efa156d8-913a-11ea-9783-fa163e074e61_660.jpg Спайк Ли Фото: AMPAS/Keystone Press Agency/Global Look Press

Американский режиссёр Спайк Ли опубликовал короткометражный фильм о своей любви к Нью-Йорку. Продолжительность работы — 3,5 минуты.

Картина получила название «Нью-Йорк, Нью-Йорк», так же как и сопровождающая его песня Фрэнка Синатры. Ли выложил короткометражку в Instagram.

Режиссёр показал в фильме улицы города, Центральный вокзал, станции метро, детские площадки и парки, опустевшие из-за пандемии коронавируса. Также он снял медработников, больницы и импровизированный госпиталь в Центральном парке, показав, как город справляется с текущей ситуацией.

Моё письмо любви людям этого города, — написал кинематографист.

Ранее Спайк Ли объявил дату выхода своего нового фильма «Пять корешей». Премьера состоится 12 июня на стриминговом сервисе Netflix, писал NEWS.ru.