Создатели «Мира Дикого Запада» снимут сериал по Fallout

https://static.news.ru/photo/acb092a6-bcf7-11ea-8290-fa163e074e61_660.jpg Interplay Entertainment Фото: Amazon Studios

Amazon Studios совместно с Kilter Fims, компанией Лизы Джой и Джонатана Нолана, работавших над «Миром Дикого Запада», займутся сериалом по постапокалиптической ролевой игре Fallout.

Нолана и Джой назвали себя большими поклонниками серии, наигравшие в неё «бесчисленные часы, которые они могли бы провести с родными и друзьями.

В создании телеадаптации также принимают участие геймдизайнер третьей и четвёртой частей Тодд Говард и глава издательства Bethesda Джеймс Олтман, которые выступят продюсерами проекта.

Сериал находится на ранней стадии производства, поэтому даты выхода у него пока нет.

В конце июня NEWS.ru, что студия ZA/UM и продюсерская компания dj2 Entertainment займутся сериалом по мотивам ролевой игры Disco Elysium. Подробностей о телепроекте пока нет. Сейчас dj2 Entertainment проводит встречи со сценаристами, а питчинг сериала должен пройти до конца 2020 года.