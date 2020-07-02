Создатели «Мира Дикого Запада» снимут сериал по Fallout

Нолана и Джой назвали себя большими поклонниками серии, наигравшие в неё «бесчисленные часы, которые они могли бы провести с родными и друзьями.
В создании телеадаптации также принимают участие геймдизайнер третьей и четвёртой частей Тодд Говард и глава издательства Bethesda Джеймс Олтман, которые выступят продюсерами проекта.
Сериал находится на ранней стадии производства, поэтому даты выхода у него пока нет.
В конце июня NEWS.ru, что студия ZA/UM и продюсерская компания dj2 Entertainment займутся сериалом по мотивам ролевой игры Disco Elysium. Подробностей о телепроекте пока нет. Сейчас dj2 Entertainment проводит встречи со сценаристами, а питчинг сериала должен пройти до конца 2020 года.