Создатели «Билла и Теда» предложили поклонникам стать частью фильма

https://static.news.ru/photo/5de66070-8f92-11ea-9a37-fa163e074e61_660.jpg Фото: Orion Pictures

Авторы продолжения известной американской комедии о друзьях Билле и Теде предложили поклонникам принять участие в картине.

Сценарист ленты Эд Соломон рассказал, что любой желающий может снять ролик, на котором танцует, валяет дурака и веселится, передаёт Collider. Акция получила название «Вечеринка с Биллом и Тедом».

Создатели ожидают, что люди применят в видео абсолютно разные идеи и снимут как можно больше вариантов костюмов, предложат разнообразный антураж, а в кадре может быть любое количество участников.

Мы бы хотели получить самые разные вещи — людей с различными инструментами, людей без них. Людей из нашего времени и из самых разных эпох. И даже из разных мест, если подумать, — сказал Соломон.

Свой вариант ролика нужно прислать через сайт partyonwithbillandted.com до 20 мая.

Как писал NEWS.ru, в Сети появились первые официальные кадры из продолжения комедии о Билле и Теде. Главные роли в фильме исполнят Киану Ривз и Алекс Уинтер, игравшие в первых двух картинах.