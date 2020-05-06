Создатели «Билла и Теда» предложили поклонникам стать частью фильма

Авторы продолжения известной американской комедии о друзьях Билле и Теде предложили поклонникам принять участие в картине.
Сценарист ленты Эд Соломон рассказал, что любой желающий может снять ролик, на котором танцует, валяет дурака и веселится,
Создатели ожидают, что люди применят в видео абсолютно разные идеи и снимут как можно больше вариантов костюмов, предложат разнообразный антураж, а в кадре может быть любое количество участников.
Мы бы хотели получить самые разные вещи — людей с различными инструментами, людей без них. Людей из нашего времени и из самых разных эпох. И даже из разных мест, если подумать, — сказал Соломон.
Свой вариант ролика нужно прислать через сайт partyonwithbillandted.com до 20 мая.
Как писал NEWS.ru, в Сети появились первые официальные кадры из продолжения комедии о Билле и Теде. Главные роли в фильме исполнят Киану Ривз и Алекс Уинтер, игравшие в первых двух картинах.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен