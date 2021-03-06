Создатель Mortal Kombat пообещал множество кровавых сцен в фильме

https://static.news.ru/photo/1e035d28-7e93-11eb-bbc0-96000091f725_660.jpg Кадр из фильма «Мортал Комбат», 2021 год Фото: kinopoisk.ru

Режиссёр и продюсер киноверсии популярного файтинга Mortal Kombat Саймон Маккуойд пообещал фанатам игры большое количество кровавых сцен. Он признался, что во время съёмок фильма видел большое количество ёмкостей с бутафорской кровью.

Я видел цистерны крови, стоящие вокруг, — рассказал Маккуойд в интервью Cinema Blend.

Ранее исполнитель роли Саб-Зиро Джо Таслим намекнул, что в фильме будет множество сюрпризов. Одним из них может стать появление Нуба Сайбота — чёрного ниндзя, который впервые появился в игре Mortal Kombat II (1993). Этот персонаж является порождением воли Саб-Зиро.

Ни для кого не секрет, что колдун Куан Чи забрал человечность Би-Ханя и превратил его в Нуба Сайбота, — заявил актёр.

Как писал NEWS.ru, в декабре 2019 года сценарист фильма Mortal Kombat Грег Руссо написал, что съёмки фильма официально окончены.

Премьера картины одновременно состоится в американских кинотеатрах и на стриминговом сервисе HBO Max 16 апреля. Изначально фильм должен был выйти 15 января 2021 года, но из-за пандемии коронавируса его премьера была отложена.