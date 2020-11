Сообщество инвалидов оскорбилось новым фильмом Земекиса о ведьмах

Руки, в частности, имели необычную форму, похожую на эктродактильную аномалию конечностей, при которой у человека от рождения отсутствуют либо недостаточно развиты пальцы и кисти рук и ног.

По мнению представителей сообщества инвалидов, использование физических нарушений на руках ведьм оскорбительно, сообщает Deadline. Они заявили, что такая визуализация персонажей не соответствует сказке британского писателя Роальда Даля, по которой снята картина. В книге Даля ведьмы описаны как существа с квадратными ногами без пальцев и с когтями вместо ногтей.