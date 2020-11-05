Сообщество инвалидов оскорбилось новым фильмом Земекиса о ведьмах

https://static.news.ru/photo/4e263e70-1f80-11eb-933a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Warner Bros. Pictures/youtube.com

Люди с ограниченными возможностями, в том числе паралимпийские чемпионы, раскритиковали фильм «Ведьмы» режиссёра Роберта Земекиса. Их недовольство вызвало то, как в ленте были изображены конечности главных героинь.

Руки, в частности, имели необычную форму, похожую на эктродактильную аномалию конечностей, при которой у человека от рождения отсутствуют либо недостаточно развиты пальцы и кисти рук и ног.

По мнению представителей сообщества инвалидов, использование физических нарушений на руках ведьм оскорбительно, сообщает Deadline. Они заявили, что такая визуализация персонажей не соответствует сказке британского писателя Роальда Даля, по которой снята картина. В книге Даля ведьмы описаны как существа с квадратными ногами без пальцев и с когтями вместо ногтей.

Limb difference is not scary. Differences should be celebrated and disability has to be normalised. #NotAWitch calls out #TheWitches â movie for portrayal of disability https://t.co/aSY1U6TymE pic.twitter.com/UCU87bUeV8 — Paralympic Games (@Paralympics) November 3, 2020

Студия Warner Bros. в ответ на претензии выразила сожаление, что герои киноленты могли вызвать такие ассоциации. Там отметили, что при адаптации книги сотрудничали с художниками и дизайнерами, чтобы более атмосферно передать вид ведьм, однако не рассчитывали на такую реакцию в обществе.

Фильм «Ведьмы» вышел в российский прокат 29 октября. По сюжету семилетний мальчик и его бабушка заселились в отель на морском курорте, где Главная Ведьма намеревается представить план по превращению всех детей в мышей. Однако ребёнок вмешивается в ход событий, так как умеет отличать ведьм от простых людей, писал NEWS.ru.