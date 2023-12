Александр Сокуров 3 декабря в разговоре с NEWS.ru заявил, что из-за запрета фильма «Сказка» к прокату его профессиональная карьера завершена.

«Я не работаю над новыми проектами, теперь мне нельзя будет снимать и показывать кино в России. Моя профессиональная карьера, как мне кажется, из-за данного запрета, отказа в прокате завершилась», — объявил Народный артист России.

Кинорежиссер дал понять в разговоре с РБК, что не собирается уезжать из России и пытаться построить карьеру за рубежом.

«Ну, а куда мне деваться сейчас? Что мне делать? Я русский человек, у меня российский паспорт. Почему я должен за рубежом реализовываться? Почему я должен уехать, а не они?» — сказал Сокуров.

Премьера фильма «Сказка» за рубежом состоялась 6 августа 2022 года на кинофестивале в Локарно в Швейцарии — на фоне боевых действий на Украине и запрета на показ российских фильмов в Европе фильм Сокурова в последний момент сняли с программы Каннского кинофестиваля. Сюжет картины режиссер охарактеризовал как «историко-фантастический»: в загробном мире встречаются и ведут беседы Гитлер, Муссолини, Сталин и Черчилль, в кадре появляются также Иисус Христос и Бонапарт.

Сокуров подчеркивал, что его фильм является «уникальным» и «очень важным для нашего времени».

«Не представляйте ничего. Вы даже не можете себе представить, что вам предстоит увидеть, если вам предстоит это увидеть. Уверен, что вы этого явно не ожидаете», — говорил режиссер в интервью «Фонтанке».

В июне показ состоялся в рамках фестиваля «Премьер интонации» в пространстве «Севкабель порт».

13 октября 2023 года Министерство культуры РФ запретило показ фильма «Сказка» на фестивале «КАРО. Арт», и отказало в выдаче прокатного удостоверения, не приводя конкретной причины запрета. Ведомство привело ссылку на подпункт «ж» пункта 18 правил выдачи, отказа в выдаче и отзыва прокатного удостоверения, который гласит: «в иных определенных федеральными законами случаях».

«Предстоят большие проблемы в жизни, как в советские времена, когда все мои работы были запрещены к показу», — прокомментировал режиссер.

Позже в ноябре прошел закрытый показ фильма, картину выложили в Сеть. Режиссер, однако, подчеркнул, что «Сказка» предназначена к показу на большом экране.

Александр Сокуров — Народный артист России. По рекомендации Андрея Тарковского, который называл его гением, режиссер был зачислен на «Ленфильм», однако его игровые картины вызывали негативную реакцию в Госкино СССР и были запрещены к показу до конца 1980-х годов.

В конце 1980-х годов Сокуров получил широкое признание, а в 1995-м Европейская киноакадемия внесла его в число 100 лучших режиссеров мирового кино. В 1996 году он получил Государственную премию РФ, в 1997 — звание Заслуженного деятеля искусств РФ, в 1998 премию Ватикана ему вручил папа римский Иоанн Павел II.

За этим последовали новая Госпремия РФ в 2001, сразу три премии «Ника» в 2002 за фильм «Телец», Гран-при Ереванского кинофестиваля в 2005, «Золотой лев» на Венецианском кинофестивале и японский орден Восходящего солнца в 2011, офицерский крест Ордена литературы и искусств во Франции в 2014, Госпремия РФ за развитие кинематографа в 2015, спецпремия Гильдии киноведов и кинокритиков РФ в 2020 году — наряду с множеством других премий и наград, таких как «За заслуги перед Чеченской Республикой» (2006) и «За заслуги перед Кабардино-Балкарской республикой» (2016).

Кроме того, Александр Сокуров был членом Госкомитета РФ по кинематографии (1999), Совете при президенте РФ по развитию гражданского общества (2018), а также попечительского совета Эрмитажа.

Ник Кейв в журнале The Independent отмечал, что «кинематограф давно не порождал чувств, сравнимых с теми, что вызывает» «Мать и сын» Сокурова.

«Любовь и нежность, пронизывающие тонкие призрачные пейзажи Сокурова, словно эхо отражают характер отношения героев друг к другу — то же внимание к мелочам, та же неспешная ласковость и забота», — писал он.

Бенджамин Хэллиган в Central Europe Review, размышляя о картире «Молох» подчеркивал необычность выбранного главного героя и его сложность. Сокуров в фильме создает портрет Адольфа Гитлера.

«Уникальность картины в том, что понятие „психологический реализм“ переворачивается в ней с ног на голову. Непонятно, смотрим ли мы на события с позиций самой истории, или же это „проецированный“ взгляд (субъективный взгляд Гитлера, или, пользуясь термином Пазолини, „свободная косвенная субъективность“), или же мы занимаем некую промежуточную позицию. Специфические фрагменты кинохроники делают эстетику картины еще более сложной: Сокуров сознательно создает препятствия для неоднозначных психологических и исторических трактовок подлинных событий эпохи, для неоднозначных интерпретаций самой картины», — писал Хэллиган.

Энтони Лейн для журнала New Yorker писала, что «Русский ковчег» Сокурова — это «непроницаемая, туманная картина, отмеченная, однако, неким благословением ясности; возможно, проведя столько времени среди великих мастеров прошлого, начинаешь перенимать некоторые их черты».

Коллеги и современники нередко критически отзывались об Александре Сокурове. Так, в 2012 году кинорежиссер Алексей Герман-старший вместе с супругой обратились в Минкультуры с просьбой исключить Сокурова из общественного совета «Ленфильма» из-за «раскола с отягчающими последствиями» после слушаний, посвященных судьбе петербургской киностудии.

Александр Сокуров