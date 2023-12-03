Режиссер Сокуров заявил о завершении профессиональной карьеры Режиссер Сокуров заявил о завершении карьеры из-за запрета его фильма «Сказка»

Фото: Сергей Ведяшкин/АГН «Москва»

Режиссер Александр Сокуров

Режиссер Александр Сокуров заявил NEWS.ru, что его профессиональная карьера завершилась. Он отметил, что это произошло из-за запрета Министерством культуры России его фильма «Сказка».

Я не работаю над новыми проектами, теперь мне нельзя будет снимать и показывать кино в России. Моя профессиональная карьера, как мне кажется, из-за данного запрета, отказа в прокате завершилась, — подчеркнул кинорежиссер.

Ранее пресс-служба постановщика сообщила, что Министерство культуры РФ не выдало прокатное удостоверение его картине. Такое решение приняли на основании подпункта «ж» пункта 18, утвержденных правительством в 2016 году правил выдачи, отказа в выдаче и отзыва прокатного удостоверения на фильм. В этом пункте перечислены основания для отказа в выдаче удостоверения, но конкретно в подпункте «ж» сказано: «В иных определенных федеральными законами случаях». То есть конкретная причина решения министерства неизвестна.

В воскресенье, 3 декабря, журналистка Ксения Собчак сообщила, что разместила на видеохостинге YouTube фильм «Сказка» режиссера Александра Сокурова. Она также рассказала, что закрытый показ киноленты прошел в столице 19 ноября. По словам самой Собчак, «Сказка» является особенным и уникальным фильмом.