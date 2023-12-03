Собчак опубликовала на своем канале запрещенный в прокате фильм На YouTube-канале Собчак опубликовали запрещенный Минкультом фильм Сокурова

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Ксения Собчак

Журналистка Ксения Собчак в своем Telegram-канале сообщила, что разместила на YouTube фильм «Сказка» режиссера Александра Сокурова, которому Минкульт РФ не выдал прокатного удостоверения. Она объяснила, что закрытый показ картины состоялся в Москве 19 ноября.

Мы 19 ноября устроили закрытый показ «Сказки» в Москве, куда пригласили наших друзей, коллег, единомышленников, всех, кого уважаем, и устроили разговор о фильме. <...> Сегодня фильм и это обсуждение на нашем YouTube-канале, — написала Собчак.

Она добавила, что теперь у каждого человека есть возможность лично ознакомиться с кинолентой и составить свое мнение о ней. По словам самой Собчак, «Сказка» является особенным и уникальным фильмом.

Ранее пресс-служба Александра Сокурова сообщила, что Минкульт РФ отказался выдать прокатное удостоверение «Сказке». Сообщалось, что решение принято на основании подпункта «ж» пункта 18 утвержденных правительством в 2016 году правил выдачи, отказа в выдаче и отзыва прокатного удостоверения на фильм. В этом пункте перечислены основания для отказа в выдаче удостоверения, но конкретно в подпункте «ж» сказано: «В иных определенных федеральными законами случаях». То есть конкретная причина решения министерства неизвестна.

Сюжет фильма строится на встрече Иосифа Сталина, Адольфа Гитлера, Бенито Муссолини и Уинстона Черчилля в потустороннем мире. Накануне Божественного суда герои предаются воспоминаниям о собственных жизнях и власти, которой обладали и с которой не готовы расстаться.