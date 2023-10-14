Почему Минкульт РФ запретил фильм Сокурова «Сказка», о чем картина

Фото: Пример интонации

Пресс-служба Александра Сокурова сообщила, что Минкульт РФ отказался выдать прокатное удостоверение фильму режиссера «Сказка». Что об этом известно, в чем может быть причина?

Сообщается, что решение принято на основании подпункта «ж» пункта 18 утвержденных правительством в 2016 году правил выдачи, отказа в выдаче и отзыва прокатного удостоверения на фильм. В этом пункте перечислены основания для отказа в выдаче удостоверения, но конкретно в подпункте «ж» сказано: «В иных определенных федеральными законами случаях». То есть конкретная причина решения министерства неизвестна.

Накануне, 13 октября, Сокуров сообщал, что Минкульт запретил показ «Сказки» на международном кинофестивале «КАРО.Арт», который пройдет 15 октября.

О чем фильм «Сказка»

Александр Сокуров подал документы в Министерство культуры России, чтобы получить прокатное удостоверение на показ фильма «Сказка», в сентябре 2023 года.

По сюжету «Сказки» Иосиф Сталин, Адольф Гитлер, Бенито Муссолини и Уинстон Черчилль встречаются в потустороннем мире. Накануне Божественного суда герои предаются воспоминаниям о собственных жизнях и власти, которой обладали — и с которой не готовы расстаться.

Мировая премьера фильма «Сказка» состоялась в августе 2022 года на международном кинофестивале в Локарно.

Что Сокуров сказал про запрет фильма

Александр Сокуров заявил «Интерфаксу», что получил официальное извещение из Министерства культуры сегодня, 14 октября. Отвечая на вопрос о том, может ли быть обжаловано решение Минкультуры, режиссер отметил, что, по его мнению, «это невозможно».

Фото: Andrey Chepakin/Russian Look/Global Look Press Александр Сокуров

Сокуров уточнил, что на данный момент запрет на показ фильма наложен в двух странах — России и Германии, но «у фильма есть прокатчики в разных странах мира», которые смогут показывать фильм, в том числе в рамках фестивалей.

Когда картину убрали из программы фестиваля «КАРО.Арт», Сокуров сразу предположил, что ей не удастся получить прокатное удостоверение. Он также был уверен, что на показ всех его фильмов введут негласный запрет.

«Предстоят большие проблемы в жизни — как в советские времена, когда все мои работы были запрещены к показу», — говорил режиссер.

Что про фильм Сокурова сказал кинокритик

Киновед и кинокритик Александр Семенюк заявил, что решение запретить показ фильма «Сказка» Александра Сокурова было правильным.

«Есть такое выражение: „Демократия демократией, а иногда нужно и власть употребить“. Зная Сокурова, я считаю, что поступили правильно, запретив это кино. Нынешняя ситуация сдвинулась с мертвой точки — напугали бесов, и они зашевелились. Сокуров — оппозиционный, и фильм, скорее всего, такой же», — сказал он «Абзацу».

Кинокритик считает, что процесс производства фильмов следует контролировать на государственном уровне. По его мнению, в стране не должны сниматься оппозиционные картины.

«Система должна быть отлажена в области кино так, чтобы оно не производилось в подвале и в какой-то тайне. Должен быть отлажен системный государственный процесс. Даже если кто-то частным образом фильм спонсирует, потом это кино будет смотреть общество. Редакторы должны на уровне заявки и сценария понимать, каким будет фильм в плане содержания и идеологии. Надо сделать так, чтобы антигосударственное кино не появлялось в принципе», — подчеркнул Семенюк.

Фото: Пример интонации Кадр из фильма «Сказка»

Кто поддержал Сокурова

Журналист Ксения Собчак в авторском Telegram-канале рассказала, что недавно организовывала закрытый показ фильма «Сказка». Она удивилась, что картину запретили.

«Недавно делала закрытый показ фильма Сокурова „Сказка“ для близких друзей и серьезных продюсеров. Сказать, что я была потрясена, — ничего не сказать. Большое произведение, гораздо глубже и больше, чем „повесточка“. Но фильм все равно запретили. Причем запретили они, а стыдно почему-то перед Сокуровым мне», — написала Собчак.

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