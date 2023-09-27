Минкульт России отказал в прокате самому кассовому якутскому триллеру

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Постер к фильму «Айта»

Министерство культуры России отозвало прокатное удостоверение у фильма «Айта», сообщает ТАСС. Как отмечается, картина режиссера Степана Бурнашева, ставшая самым кассовым якутским фильмом в российском прокате, исключена из реестра приказом от 25 сентября.

Прокатное удостоверение отозвано в соответствии с приказом от 25 сентября 2023 года, — указано в документе, на который ссылается ТАСС.

Согласно данным из открытых источников, фильм стал самым кассовым в истории якутского кинематографа, собрав в прокате более 26 млн рублей.

Картину назвали «мощным якутским триллером по мотивам реальных событий». В основе сюжета — таинственная гибель якутской старшеклассницы. В ее смерти начинают обвинять приехавшего в поселок полицейского.

Ранее в Роскомнадзоре и Минкульте выдвинули ряд претензий фильму, усмотрев в нем разжигание национальной розни. По этому поводу высказался глава Якутии Айсен Николаев, заявив, что смотрел картину и считает, что автор не мог снять кино о национализме.

Также критике подвергся и фильм другого якутского режиссера Дмитрия Шадрина «Кандидат». Его обвинили в пропаганде нетрадиционных ценностей. Глава Якутии также выступил в защиту и этого фильма.