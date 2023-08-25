Милонов объяснил, кто должен выпускать фильмы в российский прокат Депутат Милонов предложил включить священников в прокатную комиссию Минкульта

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Виталий Милонов

Комиссия Министерства культуры, выдающая прокатные удостоверения кинокартинам, нуждается в реформировании, заявил в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня» заместитель председателя комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Виталий Милонов. Он предложил включать в состав комиссии больше представителей общественности, включая религиозных деятелей.

Как уточняет издание, таким образом парламентарий отреагировал на скандал, разгоревшийся вокруг ленты «Непосредственно Каха. Другой фильм», содержащей сцену сексуального насилия. После негативной реакции в обществе Минкульт отозвал прокатное удостоверение картины.

Как предположил Милонов, проблема кроется в системе выдачи прокатных удостоверений и, в частности, в составе комиссии, которая этим занимается.

К экспертам, которые выдают удостоверения, вопросы есть, и достаточно серьезные. Мне иногда кажется, что они не оценивают нравственную составляющую кино, его приличие, человечность. Создается впечатление, что там сидят поклонники «альтернативного искусства» и, чем более гадкой выглядит сцена на экране, тем им интереснее, — высказал мнение депутат.

При этом он заметил, что в стране есть много экспертов, способных давать правильную нравственную оценку фильмам, поэтому состав комиссии необходимо пересмотреть, включив в нее больше представителей общественности, в том числе религиозных организаций. Тем более, что среди церковных деятелей есть немало людей, вышедших из мира кино, добавил Милонов.

Нужна отдельная точка зрения. <...> Такие люди точно смогут дать правильную оценку работам отечественных киноделов и не пропустить грязь в кино, — заключил парламентарий.

Ранее Милонов предложил выдворять из России любых мигрантов, которые оскорбляют детей, с отменой всех разрешений на пребывание в стране, включая виды на жительство. Так депутат прокомментировал видео, на котором неизвестный мужчина, говорящий с акцентом, оскорбляет детей в подмосковном Одинцово и заставляет их целовать флаг Сирии.