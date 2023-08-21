В Госдуме призвали депортировать мигранта, оскорбившего русских подростков Милонов призвал депортировать мигранта, оскорбившего детей в Подмосковье

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Виталий Милонов

Любых мигрантов, которые оскорбляют детей, нужно выдворять из России с отменой всех разрешений на пребывание в стране, включая виды на жительство, заявил NEWS.ru зампред комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Виталий Милонов. Так депутат прокомментировал видео, на котором неизвестный мужчина, говорящий с акцентом, оскорбляет детей в подмосковном Одинцово и заставляет их целовать флаг Сирии.

Никому не позволено наших детей так обижать. И его нужно наказать так, чтобы другим и в голову не пришло совершить подобное. Такие люди не нужны нашей стране. Они должны знать, что если они приехали в Россию и пытаются русских оскорблять, флаг целовать свой заставляют, нелюди, то это будет последний их день в нашей стране. Чемодан, вокзал и обратно, откуда прибыл, пинком под зад, — сказал Милонов.

Ранее в Сети распространилось видео, на котором предполагаемый мигрант подходит к детям на улицах в Одинцово и оскорбляет их, используя нецензурную лексику. Автор ролика в том числе попытался унизить одного из подростков, заставив его держать сирийский флаг с надписью «Аллах велик» и целовать одну из звезд на стяге.

В начале августа в Санкт-Петербурге беспризорный мальчик из семьи мигрантов покрыл матом местного жителя, который сделал ему замечание из-за разбитых бутылок, которыми тот бросался на набережной канала Грибоедова. Мальчика задержали и поместили в центр для содержания несовершеннолетних при МВД на срок до 30 суток, пока его не заберет отец, уехавший в Москву и оставивший его одного, а мать живет отдельно в Таджикистане.