Снайдеру придётся переснять «Армию мертвецов» после секс-скандала с актёром

Американский режиссёр Зак Снайдер переснимет фильм «Армия мертвецов». В картине снялся комик Крис Д'Елия, которого в июне обвинили в сексуальных домогательствах.
Снайдер снял боевик о зомби в 2019 году, и сейчас проект находится на стадии постпродакшена,
18 июня девушка по имени Симона Росси заявила, что Д'Елия начал проявлять к ней знаки внимания, когда ей было 16 лет. Она также опубликовала скриншоты переписки, в которой юморист просит её прислать свои фотографии.
Картина «Армия мертвецов» рассказывает о нашествии зомби в Лас-Вегасе. Главный герой решается на ограбление после того, как в городе практически не остаётся живых людей. Он собирает команду наёмников и отправляется на дело.
Ранее Зак Снайдер показал подписчикам, как работает над своей версией фильма «Лига справедливости». Выход картины намечен на 2021 год, писал NEWS.ru.
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