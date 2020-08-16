Снайдеру придётся переснять «Армию мертвецов» после секс-скандала с актёром

https://static.news.ru/photo/51f9f24e-e060-11ea-9d1d-fa163e074e61_660.jpg Зак Снайдер Фото: Armando Gallo/Global Look Press via ZUMA Press

Американский режиссёр Зак Снайдер переснимет фильм «Армия мертвецов». В картине снялся комик Крис Д'Елия, которого в июне обвинили в сексуальных домогательствах.

Снайдер снял боевик о зомби в 2019 году, и сейчас проект находится на стадии постпродакшена, напоминает The Hollywood Reporter. Д'Елию заменит сценаристка и комик Тиг Ноатро, работа с которой пройдёт в павильонах с зелёным экраном, после чего сцены с ней добавят в финальную версию ленты.

18 июня девушка по имени Симона Росси заявила, что Д'Елия начал проявлять к ней знаки внимания, когда ей было 16 лет. Она также опубликовала скриншоты переписки, в которой юморист просит её прислать свои фотографии.

Картина «Армия мертвецов» рассказывает о нашествии зомби в Лас-Вегасе. Главный герой решается на ограбление после того, как в городе практически не остаётся живых людей. Он собирает команду наёмников и отправляется на дело.

Ранее Зак Снайдер показал подписчикам, как работает над своей версией фильма «Лига справедливости». Выход картины намечен на 2021 год, писал NEWS.ru.