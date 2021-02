СМИ: Депардье официально обвинили в изнасиловании

Фото: Thierry Roge/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Известный британский кинорежиссёр Гай Ричи снимет фильм о событиях Второй мировой войны Ministry of Ungentlemanly Warfare.

Как сообщает Deadline, лента основана на произведении историка Дэмиена Льюиса Ministry of Ungentlemanly Warfare: How Churchill’s Secret Warriors Set Europe Ablaze and Gave Birth to Modern Black Ops («Министерство неджентльменской...