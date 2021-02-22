СМИ: Депардье официально обвинили в изнасиловании

https://static.news.ru/photo/5baf5658-760b-11eb-b3b5-96000091f725_660.jpg Жерар Депардье Фото: Thierry Roge/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Французскому актёру Жерару Депардье 16 декабря 2020 года предъявили обвинение в сексуальных домогательствах и изнасиловании.

Об официальном предъявлении обвинений актёру сообщает AFP, ссылаясь на источники, близкие к делу. В качестве истицы выступает молодая актриса. Она обвинила Депардье в домогательствах ещё летом 2018 года. Правоохранительные органы начали следствие, однако не нашли состава преступления. Сам актёр все заявления девушки опровергал. В июне 2019 года следствие прекратили.

Прокуратура Парижа в августе 2020 года направила запрос о возобновлении дела. В октябре судебный следователь вновь взялся за расследование.

В сентябре 2020 года Депардье принял православие, писал NEWS.ru. Крещение прошло в Александро-Невском соборе в Париже. На церемонии присутствовало около 30 человек. В тот же день артист стал крёстным отцом девочки.

В 2013 году Депардье получил российское гражданство.