СМИ: Депардье официально обвинили в изнасиловании

Французскому актёру Жерару Депардье 16 декабря 2020 года предъявили обвинение в сексуальных домогательствах и изнасиловании.
Об официальном предъявлении обвинений актёру
Прокуратура Парижа в августе 2020 года направила запрос о возобновлении дела. В октябре судебный следователь вновь взялся за расследование.
В сентябре 2020 года Депардье принял православие, писал NEWS.ru. Крещение прошло в Александро-Невском соборе в Париже. На церемонии присутствовало около 30 человек. В тот же день артист стал крёстным отцом девочки.
В 2013 году Депардье получил российское гражданство.