Жерар Депардье принял православие

https://static.news.ru/photo/863d03d8-ef7a-11ea-97b0-fa163e074e61_660.jpg Фото: Georges Seguin (Okki)/wikimedia.org

Известный актёр Жерар Депардье принял Православную веру. Крещение прошло в Александро-Невском соборе в Париже.

Церемония прошла 4 сентября. На ней присутствовало около 30 человек. В тот же день артист стал крёстным отцом девочки. В Архиепископии западноевропейских приходов русской традиции Московского Патриархата подтвердили эту информацию, передаёт «Царьград».

Актёр получил российское гражданство в 2013 году.

Ранее Депардье признавался, что ему нравится православное богослужение. Он называл митрополита Псковского и Порховского Тихона своим духовным наставником.

Как писал NEWS.ru, Депардье, который является гражданином России, может рассчитывать на отсрочку по уплате налогов. Актёр зарегистрировался в РФ как индивидуальный предприниматель в сфере культуры и искусства и в таком качестве был признан пострадавшим от пандемии коронавируса.