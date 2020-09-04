Жерар Депардье принял православие

Известный актёр Жерар Депардье принял Православную веру. Крещение прошло в Александро-Невском соборе в Париже.
Церемония прошла 4 сентября. На ней присутствовало около 30 человек. В тот же день артист стал крёстным отцом девочки. В Архиепископии западноевропейских приходов русской традиции Московского Патриархата подтвердили эту информацию,
Актёр получил российское гражданство в 2013 году.
Ранее Депардье признавался, что ему нравится православное богослужение. Он называл митрополита Псковского и Порховского Тихона своим духовным наставником.
Как писал NEWS.ru, Депардье, который является гражданином России, может рассчитывать на отсрочку по уплате налогов. Актёр зарегистрировался в РФ как индивидуальный предприниматель в сфере культуры и искусства и в таком качестве был признан пострадавшим от пандемии коронавируса.
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